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Siyah Kalp bu akşam var mı? 9 Ocak Siyah Kalp 16. bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı!

Siyah Kalp bu akşam var mı? 9 Ocak Siyah Kalp 16. bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı!
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Show Tv ekranlarında yayınlanan Siyah Kalp dizisi bu akşam yeni bölümü yayınlanacak mı ve Siyah Kalp dizisinde son bölüm ne olduğu seyirciler tarafından araştırılıyor. 9 Ocak Perşembe günü Siyah Kalp var mı ve bu akşam Siyah Kalp dizisi yayınlanacak mı merak ediliyor. Peki, Siyah Kalp bu akşam var mı? Show Tv yayın akışı!

Show TV'nin bu akşamki yayın akışında Siyah Kalp dizisinin yeni bölümü izleyicilerle buluşacak. Yeni bölüm fragmanı yayınlandıktan sonra dizi, izleyicilerin merakını iyice artırdı. Siyah Kalp'in 16. bölümü için geri sayım başladı. Siyah Kalp bu akşam var mı? 9 Ocak Siyah Kalp 16. bölümü yayınlanacak mı? Detaylar haberimizdedir…

SİYAH KALP BU AKŞAM VAR MI?

Show Tv ekranlarında yayınlanan Siyah Kalp dizisi her Perşembe saat 20:00'da seyircisi ile buluşuyor.

Siyah Kalp bu akşam var mı? 9 Ocak Siyah Kalp 16. bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı!

SİYAH KALP DİZİSİNDE SON BÖLÜM NELER OLDU?

Siyah Kalp'in 15. Bölümünde; Geçmişindeki kabusu tekrar yaşamak üzere olan Sumru kurtulmak için her yolu dener. Çıkmaza giren Sumru'ya yardım eli beklemediği insanlardan gelir. Nuh, Sumru ile bir yüzleşme yaşar. Bu yüzleşmede yıllardır biriken anne hasreti ona büyük bir duygu patlaması yaşatır. Melek, Cihan'ın ifadesini değiştirmesiyle serbest kalır. Ama bu durum onların arasını düzeltmeye yetmez. Aksine her şey daha da zorlaşacaktır. Yaşadığı esaret artık Sevilay'ın canına tak eder. Cihan ile konuşması ise onu daha da umutsuz bir hale sokar. Ama sürpriz iş birlikçisi sayesinde aradığı cesareti kendinde bulur. Şansalanlar için yaşanan bu savaşta karşı cephe gittikçe kuvvetlenirken kendi içlerinde ise çatırdamalar başlar.

Siyah Kalp bu akşam var mı? 9 Ocak Siyah Kalp 16. bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı!

9 OCAK SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Bu Sabah
  • 10:00 Siyah Kalp
  • 12:30 Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 Show Ana Haber
  • 20:00 Siyah Kalp (yeni bölümü)
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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