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Siyah cenaze aracı nedir? TikTok'ta gündem olan siyah cenaze arabası olayı anlamı ne?

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Sosyal medya platformu TikTok'ta bir kullanıcısı siyah bir cenaze aracının görseli ile paylaşım yaptı. TikTok kullanıcıları alışkın olunan yeşil renkten farklı olarak bir siyah cenaze aracı olmasının anlamını merak etti. Peki, siyah cenaze aracı nedir?

Siyah cenaze aracı anlamı nedir? Sosyal medya platformu TikTok'ta bir kullanıcısı siyah bir cenaze aracının görseli ile paylaşım yaptı. TikTok kullanıcıları alışkın olunan yeşil renkten farklı olarak bir siyah cenaze aracı olmasının anlamını merak etti. Peki, siyah cenaze aracı nedir? Detaylar...

SİYAH CENAZE ARACI NEDİR?

Siyah cenaze araçları Musevi vatandaşlarının cenaze hizmetlerini karşılamak amacıyla 2020 yılında itibaren İBB tarafından kullanılmaya başlanmıştır.

Türkiye'de çok az sayıda siyah cenaze aracı bulunmaktadır.

MUSEVİ NEDİR?

Musevi terimi, İbranice'de "Yahudi" anlamına gelir. Musevilik, dünya dinlerinden biridir ve Yahudilerin inandığı din ve kültürel kimliğin adıdır. Museviler, çoğunlukla İbrahimî dinlerden biri olarak kabul edilen Musevilik'i benimserler. Tarihsel olarak, Musevilerin kökenleri Orta Doğu'ya dayanır.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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