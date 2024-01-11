Sivasspor - Galatasaray maç özeti! (VİDEO) Sivasspor - Galatasaray maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

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SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI ÖZETİ İZLE

Sivasspor - Galatasaray maç özetini maçın ardından Bein Sports kanalından izleyebilirsiniz.

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Sivasspor - Galatasaray maçı 1-1'lik eşitliği ile sona erdi.

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMANDI?

Sivasspor - Galatasaray maçı 11 Ocak 2024 günü oynandı.

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Sivasspor - Galatasaray maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.