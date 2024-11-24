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Sivas'ta okullar tatil mi? Sivas'ta 25 Kasım Pazartesi günü ders işlenecek mi, tatil mi?

Sivas'ta okullar tatil mi? Sivas'ta 25 Kasım Pazartesi günü ders işlenecek mi, tatil mi?
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Sivas'ta okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. 25 Kasım Pazartesi günü derslerin işlenip işlenmeyeceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Okulların tatil olup olmadığına dair son durum merakla bekleniyor.

Sivas'ta 25 Kasım 2024 Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği, öğrenciler, veliler ve eğitim camiası tarafından yakından takip ediliyor. Kış aylarının gelmesiyle birlikte bölgede etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, okulların tatil edilip edilmeyeceği yönündeki soruları gündeme getirdi. Peki, Sivas'ta okullar tatil mi? Sivas'ta 25 Kasım Pazartesi günü ders işlenecek mi, tatil mi? Detaylar haberimizde...

SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Sivas'ta 25 Kasım Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmış görünmüyor. Ancak, bölgede kar yağışı ve soğuk hava koşullarının etkili olması nedeniyle, veliler ve öğrenciler bu konuda bilgi bekliyor olabilir. Resmi tatil kararları genellikle Sivas Valiliği veya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açıklanıyor.

Sivas'ta okullar tatil mi? Sivas'ta 25 Kasım Pazartesi günü ders işlenecek mi, tatil mi?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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