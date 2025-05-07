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Sivas'ta iki kardeşi kim öldürdü? Sivas cinayet olayı nedir? SON DAKİKA!

Sivas'ta iki kardeşi kim öldürdü? Sivas cinayet olayı nedir? SON DAKİKA!
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Sivas'ta iki kardeşi kim öldürdü? Sivas'ın Kılavuz Mahallesi'nde yaşanan korkunç cinayet, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 22 yaşındaki U.Ş. ve 16 yaşındaki kız kardeşi M.Ş., evlerinde elleri plastik kelepçeyle bağlanmış ve boğazları kesilmiş halde ölü bulundu. Bu vahşi saldırı, "Sivas'ta iki kardeşi kim öldürdü?" sorusunu gündeme taşıdı.

Sivas'ta iki kardeş evlerinde ölü bulundu. Bu trajik olay, şehirde büyük bir şok etkisi yarattı. Soruşturma kapsamında, olay yerinde yapılan incelemeler ve güvenlik kamerası görüntüleri, cinayetin aydınlatılması için önemli ipuçları sunuyor. Peki, Sivas'ta iki kardeşi kim öldürdü? Sivas cinayet olayı nedir?

SİVAS'TA İKİ KARDEŞİ KİM ÖLDÜRDÜ?

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, yüzü maskeli, güneş gözlüklü ve şapkalı şekilde apartmana giren 1 şüphelinin bir müddet sonra binadan ayrıldığını tespit etti. Polis ekipleri, cinayetin şüphelisi olduğu değerlendirilen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, olay anında evde yalnız olan U.Ş. ve kardeşi M.Ş'nin bıçaklı saldırı sonucu hayatlarını kaybettiklerinin tespit edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu menfur olayın aydınlatılması, faillerin bir an evvel yakalanması için Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışmalara başlanmış olup, soruşturma titizlikle yürütülmektedir."

Sivas'ta iki kardeşi kim öldürdü? Sivas cinayet olayı nedir?

SİVAS CİNAYET OLAYI NEDİR?

Sivas'ta iki kardeş evlerinde ölü bulundu.

Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanın 12. katındaki dairelerine gelen anne A.Ş, çocukları U.Ş. (22) ve kız kardeşi M.Ş'yi (16) kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede, elleri plastik kelepçe ile arkadan bağlanmış iki kardeşin boğazlarına aldıkları bıçak darbesiyle hayatlarını kaybettiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay da olay yerine gelerek bilgi aldı. Kardeşlerin cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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