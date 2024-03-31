SİVAS SEÇİM SONUÇLARI | Sivas'ta hangi aday önde? Hilmi Bilgin mi Adem Uzun mu?

31 Mart 2024 Sakarya Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibariyle gözler YSK'ya çevrildi. Sakarya'da hangi partinin önde olduğu araştırılırken Ak Parti'nin adayının mı yoksa CHP adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Peki, Sivas'ta hangi aday önde? Hilmi Bilgin mi Adem Uzun mu?

SİVAS'TA HANGİ ADAY ÖNDE?

Sivas'ta açılan sandık oranı %69 olarak açıklandı. Açıklanan verilere göre Hilmi Bilgin %41 oyla önde gözüküyor.

Hilmi Bilgin AK Parti % 41,96

Adem Uzun Büyük Birlik % 36,90

Reha Kars MHP %8,89

SİVAS 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Sivas Belediye Başkanlığı yarışında AK Parti'nin adayı Hilmi Bilgin, Büyük Birlik Partisi'nin adayı Adem Uzun ve MHP'nin adayı Reha Kars kıyasıya bir mücadele veriyor.

Sivas 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları