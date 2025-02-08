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SİVAS HAVA DURUMU: 9 Şubat Sivas hava durumu nasıl? Sivas 5 günlük hava durumu tahmini

SİVAS HAVA DURUMU: 9 Şubat Sivas hava durumu nasıl? Sivas 5 günlük hava durumu tahmini
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9 Şubat 2025 Cuma günü için Sivas hava durumu, soğuk havanın etkisini sürdürdüğü şehirde vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Sivas'ta kar yağışı bekleniyor mu? 9 Şubat Sivas hava durumu nasıl olacak? İşte, detaylar…

Türkiye genelinde etkisini sürdüren kış koşulları, Sivas'ta da hava sıcaklıklarını düşürmeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini yakından takip eden vatandaşlar, 9 Şubat Pazar günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını kontrol ediyor. Peki, Sivas'ta hava durumu nasıl, kar yağışı var mı? İşte, Sivas için 5 günlük hava durumu tahmini ve detaylar…

SİVAS'TA HAVA DURUMU NASIL?

Sivas'ta 9 Şubat'ta kar yağışı beklenmediğini ancak sabah saatlerinde don ve buzlanma riski bulunduğunu belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkacakların dikkatli olmasını öneriyor. Sivas'ta en düşük sıcaklığın -8°C, en yüksek sıcaklığın ise 0°C olması bekleniyor.

SİVAS HAVA DURUMU: 9 Şubat Sivas hava durumu nasıl? Sivas 5 günlük hava durumu tahminiSivas'ta hava durumu

SİVAS'TA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

SİVAS HAVA DURUMU: 9 Şubat Sivas hava durumu nasıl? Sivas 5 günlük hava durumu tahminiSivas hava durumu haftalık

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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