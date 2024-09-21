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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül kimdir, kaç yaşında, nereli, branş

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül kimdir, kaç yaşında, nereli, branş
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Atama Kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları ile 6 üniversiteye rektör atandı. Peki, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Şengönül'ün kim olduğu merak ediliyor. 6 Üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yeni rektörler merak ediliyor. Peki, Prof. Dr. Ahmet Şengönül kimdir? Sivas Cumhuriyet Rektörü Ahmet Şengönül kaç yaşında, nereli?

YENİ REKTÖR KARARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI
İşte atama kararı:

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül kimdir, kaç yaşında, nereli, branş


SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET ŞENGÖNÜL KİMDİR?

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin yeni rektörü, Cumhurbaşkanı tarafından atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Prof. Dr. Ahmet Şengönül, üniversitenin yeni rektörü olarak göreve başladı.

Prof. Dr. AHMET ŞENGÖNÜL

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü

Yöneylem Anabilimdalı

WoS Araştırma Alanları: Sosyal Bilimler (SOC), Ekonomi ve İş

Avesis Araştırma Alanları: Sosyal ve Beşeri Bilimler, İktisat Politikası

Yayınlardaki İsimler: Sengonul Ahmet, Thorbecke Willem

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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