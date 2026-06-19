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Site havuzunda tesettür krizi: Başsavcılık harekete geçti, gözaltı kararı verildi

Site havuzunda tesettür krizi: Başsavcılık harekete geçti, gözaltı kararı verildi Haber Videosunu İzle
Site havuzunda tesettür krizi: Başsavcılık harekete geçti, gözaltı kararı verildi
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Mersin'de tesettürlü bir kadının, yönetim kararı gerekçe gösterilerek bir sitenin havuz alanına alınmaması üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Olayın ardından sitenin havuz görevlisi gözaltına alınırken, yurt dışında olduğu belirlenen site yöneticisi hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı.

  • Mersin'de bir sitenin havuzunda tesettürlü bir kadın, yönetim kararı gerekçe gösterilerek havuz alanına alınmadı.
  • Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, site yöneticisi M.G. ve havuz görevlisi B.D. hakkında gözaltı kararı verdi.
  • Havuz görevlisi B.D. gözaltına alındı, site yöneticisi M.G.'nin yurt dışında olduğu öğrenildi.

Mersin'de bir sitenin havuzunda tesettürlü bir kadının, yönetim kararı gerekçe gösterilerek havuz alanına alınmadığı iddia edildi. Çocuğunun yanına gitmesine izin verilmediğini belirten kadının görevlilerle yaşadığı tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

"GEÇİŞİM YASAK MI?" SORUSUNA "EVET" YANITI

Sosyal medyada paylaşılan ve büyük tartışma yaratan görüntülerde, haşema giyen bir kadının havuz alanına girmek istediği ancak site görevlisi tarafından engellendiği görülüyor. Kadının cep telefonu kamerasıyla kaydettiği anlarda, "Geçişim yasak mı?" sorusuna görevlinin "Evet abla, site yönetiminin kararı" şeklinde yanıt vermesi dikkat çekiyor.

"BU İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE SALDIRIDIR"

Üzerindeki kıyafetin uygun bir havuz giysisi (haşema) olduğunu savunan kadın, havuzda bulunan çocuğunun yanına gitmesine izin verilmemesine sert tepki gösterdi. Durumu kabullenmeyen kadın, görevliye "Bu yapılan insan hak ve özgürlüklerine saldırıdır" diyerek uygulamaya itiraz etti. Görüntülerin devamında site görevlisi, bu uygulamanın şahsi bir karar olmadığını, genel kurul toplantısında üyelerin oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda yürütüldüğünü ifade etti.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, kısa sürede gündem olan ve tepki çeken olayın ardından harekete geçti. Başsavcılık site yöneticisi M.G. ile havuz görevlisi B.D. hakkında gözaltı kararı verdi. B.D’nin polis ekiplerince gözaltına alındığı M.G’nin ise ise yurt dışında olduğu öğrenildi. 

Kaynak: Haberler.com
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