Site aidatlarıyla ilgili yeni dönem başladı! Uzmandan dikkat çeken açıklama

Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin TBMM’de kabul edilerek yasalaşmasının ardından gözler yeni sisteme çevrildi. Uluslararası Tesis Yönetim Derneği Başkanı Burhan Şen, Haberler.com’da Melis Yaşar’a yaptığı açıklamada, “Yeni sistem bizim için çok büyük ihtiyaçtı fakat yeterli bulmuyorum” diyerek düzenlemeyi değerlendirdi.

TBMM’de kabul edilen yeni düzenleme ile site yönetimlerinin aidat belirleme süreçlerinde keyfi karar alma dönemi sona erdi. Ancak yeni sistemin aidatlarda doğrudan bir düşüş yaratmayacağını söyleyen Uluslararası Tesis Yönetim Derneği Başkanı Burhan Şen, asıl etkinin denetim mekanizmalarının güçlenmesiyle görüleceğini ifade etti. Şen ayrıca yakın dönemde denetimlere ilişkin yeni düzenlemeler beklediklerini söyledi.

“AİDAT FİYATLARINDA DÜŞÜŞ OLMAYACAK”

Yeni düzenlemenin aidatlarda doğrudan bir indirim getirmeyeceğini söyleyen Burhan Şen, “Yeni yasa ile birlikte aidat fiyatlarında düşüş olmayacak” dedi. Yasanın temel amacının fiyatları düşürmekten çok sistemde kontrol sağlamak olduğunu ifade etti. Aidat maliyetlerinin belirli gider kalemlerine bağlı olduğunu belirten Şen, “Aidatları yüzde 15 düşüremezsiniz” sözleriyle beklentilerin gerçekçi olması gerektiğini söyledi.

“YENİ SİSTEM BÜYÜK İHTİYAÇTI AMA YETERLİ DEĞİL”

Meclis’ten geçen düzenlemeyi olumlu bulduğunu ancak eksik yönleri olduğunu ifade eden Şen, “Yeni sistem bizim için çok büyük ihtiyaçtı fakat yeterli bulmuyorum” dedi.Sistemin tam anlamıyla işlemesi için denetim ayağının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Şen, “Yakın dönemde denetimlerle ilgili bir düzenleme bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“YÖNETİCİLER ARTIK DENETLENEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNECEK”

Yeni dönemde site yöneticilerinin daha dikkatli hareket edeceğini belirten Şen, “Yöneticiler artık her an denetlenebileceğini düşünecek” diyerek düzenlemenin caydırıcı etkisine dikkat çekti.

Melis Yaşar
