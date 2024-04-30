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Şişli'de 1 Mayıs'ta hangi yollar kapalı olacak? Şişli'de alternatif güzergahlar neler? 1 Mayıs'ta kapalı yollar ve alternatif güzergahlar!

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1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla Şişli'de bazı yollar kapalı olacak. Kapalı yollar ve alternatif güzergahlar hakkında bilgi verildi. Trafikte sürücülerin mağdur olmaması için alternatif güzergahlar belirlendi. Ayrıca metro, tramvay, metrobüs, deniz ulaşımına kısıtlama getirildi. Kapatılacak yollardaki uygulama saat 04.00'te başlayacak. Peki, Şişli'de 1 Mayıs'ta hangi yollar kapalı olacak? Şişli'de alternatif güzergahlar neler? 1 Mayıs'ta kapalı yollar ve alternatif güzergahlar!

Şişli'de 1 Mayıs'ta hangi yollar kapalı olacak? Şişli'de alternatif güzergahlar neler? 1 Mayıs'ta kapalı yollar ve alternatif güzergahlar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul Valiliği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla ulaşımla ilgili tedbir kararları aldı. Valilik açıklamasında yer alan kapatılacak ulaşım ağları ve alternatif güzergahlar belirlendi. Şişli'de 1 Mayıs'ta hangi yollar kapalı olacak? Detaylar haberimizdedir...

ŞİŞLİ'DE 1 MAYIS'TA HANGİ YOLLAR KAPALI OLACAK?

1. Cumhuriyet Cadde Şişli ve Taksim Meydan istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Divan Otel önü kavşak ile Harbiye Askeri Müze önü kapama noktası arası)

2. Halaskargazi Caddesi Şişli ve Taksim Meydan istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Harbiye Askeri Müze önü ışıklar ile 19 Mayıs Cadde kesişimi arası)

3. Rumeli Caddesi Halaskargazi Cadde istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Nişantaşı kavşak noktası ile Osmanbey kavşak arası)

4. Abide-i Hürriyet Caddesi Çağlayan Alt Geçiti Çağlayan Adliye önü ışıklar itibariyle trafiğe kapatılacaktır.

5. Büyükdere Cadde Taksim Meydan ve Şişli istikameti trafiğe kapatılacaktır. (19 Mayıs Cadde kesişimi ile Mecidiyeköy Meydan arası)

6. Büyükdere Caddesi Esentepe varyant altı ile Mecidiyeköy arası araç trafiğine kapatılacaktır.

7. Merkez Cadde Geçit Sok. Abide-i Hürriyet Cadde istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Kuştepe Köprü Altı ile Abide-i Hürriyet Cadde arası)

8. Darülaceze Caddesi araç trafiğine kapatılacaktır.

9. Abide-i Hürriyet Caddesi Feriköy istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Hürriyet Tepe Işıklar ile Ergenekon Caddesi arası)

10. İzzetpaşa Cadde Halaskargazi Cadde istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Abide-i Hürriyet Cadde kesişimi ile Halaskargazi Cadde arası)

11. Ergenekon Caddesi Pangaltı İstikameti trafiğe kapatılacaktır. (Kurtuluş Cadde kesişimi ile Halaskargazi Cadde arası)

12. Dolapdere Caddesi Pangaltı altı istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Poyraz Sokak kesişimi ile Ergenekon Caddesi arası)

13. Mahmut Ağa Yokuşu Kurtuluş istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Piyalepaşa Bulvarı kesişimi ile Yay Meydanı Sokak arası)

14. Sıracevizler Caddesi Dolmabahçe Tünel istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Varyant Altı Kağıthane Tünel Dönüşü itibari ile)

15. Akar Caddesi Dolmabahçe Tünel istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Varyant Altı Dolmabahçe Taksim dönüşü itibari ile)

16. Darülaceze Yolu Caddesi Feriköy istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Akar Cadde kesişimi itibari ile)

17. İncirli Dede Caddesi Feriköy istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Akar Cadde kesişimi itibari ile)

18. Dolmabahçe Tüneli Dolmabahçe Meydan istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Akar Caddesi Tünel girişi itibari ile)

19. Duçi Sokak ile Huzur Sokak Sıracevizler Cadde istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Bomonti Kavşak girişleri itibari ile)

20. Esen Sokak ile Hasat Sokak Şişli Camii istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Çiftecevizler Caddesi girişleri itibari)

21. Darülaceze Caddesi Abide-i Hürriyet Cadde istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Şişli Belediye önü kavşak itibari)

22. Piyalepaşa Bulvarı Çağlayan gelişi Uzay Otomotiv istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Tünel İşletme Müdürlüğü gerisi Odese Bulvarı ayrımı itibariyle)

23. Odese Bulvarı Piyale Paşa Uzay Otomotiv istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Fevzi Çakmak Caddesi Muradiye Camii önü itibariyle)

24. İmrahor Caddesi Kağıthane Tüneli Bomonti istikameti trafiğe kapatılacaktır. (İmrahor Kağıthane ve Sütlüce girişleri itibariyle)

Şişli'de 1 Mayıs'ta hangi yollar kapalı olacak? Şişli'de alternatif güzergahlar neler? 1 Mayıs'ta kapalı yollar ve alternatif güzergahlar!

1 MAYIS'TA ŞİŞLİ İLÇESİ ALTERNATİF YOLLAR

1. Büyükdere Caddesi Mecidiyeköy Meydan ile Zincirlikuyu arası

2. Mecidiyeköy Yolu Caddesi

3. Ortaklar Caddesi

4. Bahçeler Sokak

5. Bülent Tarcan Caddesi

6. Hakkı Yeten Caddesi

7. Vali Konağı Caddesi

8. Aytekin Kotil Caddesi

9. 19 Mayıs Caddesi

10. Kadırgalar Caddesi, Bayıldım Caddesi ile Adil Baba Kavşak arası

11. Maçka Caddesi

12. Teşvikiye Caddesi

13. Abdi İpekçi Caddesi

14. Mim Kemal Öke Caddesi

15. Taşkışla Caddesi

16. Kurtuluş Caddesi

17. Bozkurt Caddesi

18. Silahşör Caddesi

19. Avukat Caddesi

20. Çiftecevizler Caddesi

21. Darülaceze Caddesi

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