SİRKECİ- KAZLIÇEŞME TREN HATTI | Tren hattı ne zaman açılacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yarın açılacak 'Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nde incelemelerde bulundu. 10 yıldan uzun bir süredir kullanım dışı olan tren hattının çalışmalarına başlanmıştı. İyileştirmesi tamamlanan bu hat İstanbullu vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Peki, tren hattı ne zaman açılacak? Detaylar haberimizde...

SİRKECİ- KAZLIÇEŞME TREN HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbul'da 10 yıldan uzun süredir atıl vaziyette olan Sirkeci ve Kazlıçeşme arasındaki 8,3 kilometrelik raylı sistem hattında gerekli iyileştirmeler tamamlandı. Sirkeci - Kazlıçeşme tren hattı, 26 Şubat Pazartesi günü saat 11.00'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle hizmete girecek.

SİRKECİ- KAZLIÇEŞME TREN HATTI NEDİR?

Türkiye'de de özellikle büyük şehirlerde artan nüfusa ve araç sayısına paralel olarak yaşanan trafik sorununu ortadan kaldırmanın en önemli yolunun raylı sistemleri yaygınlaştırılması gerektiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, ülkemiz genelinde 12 ilimizde işletme altında olan 868,3 kilometre şehir içi raylı sistem hattının 398,8 kilometresini biz inşa ettik. Yeni projelere de devam ediyoruz. Şu anda da Bakanlık olarak Kocaeli, Konya, Bursa ve İstanbul'da olmak üzere yapımı devam eden 8 projede toplam 98 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatına devam ediyoruz. Bu 8 projeden yarın açılışını yapacağımız Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem Hattı ile birlikte 4'ü İstanbul'da bulunuyor. Yarın hizmete açacağımız Kazlıçeşme-Sirkeci projesinin yanında İstanbul'da yapım çalışmaları devam eden diğer hatlarımız; Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Kirazlı, Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı ve Altunizade - Çamlıca Camii - Bosna Bulvarı Metro Hatlarıdır. Bu 4 projenin toplam uzunluğu da 52,2 kilometredir. Özetle; İstanbul'un kent içi ulaşım ağını güçlendiren dünyanın en özgün ve saygın kent içi raylı sistem projelerini bir bir hizmete alıyoruz" ifadelerini kullandı.