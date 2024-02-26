SİRKECİ- KAZLIÇEŞME HATTI DURAKLARI | Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem nereden nereye kadar?

Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem hattı durakları nereden nereye kadar gittiği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştireceğini duyurdu. Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem nereden nereye kadar? Detaylar haberimizdedir…

SİRKECİ- KAZLIÇEŞME HATTI DURAKLARI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul programları kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Buna göre, saat 20.00 itibarıyla Devlet Demiryollarına ait otopark araç alımına kapanırken, saat 20.00'den program bitimine kadar da Kazlıçeşme Marmaray İSPARK alanına araç alınmayacak.

Bugün saat 06.00'dan itibaren program bitimine kadar, İETT Kazlıçeşme son durağı da kullanıma kapanacak.

Sirkeci İstasyon Caddesi saat 07.00 itibarıyla program bitimine kadar kapatılırken, sürücüler alternatif güzergah olarak Sahil Kennedy ve Ankara caddelerini kullanabilecek.

SİRKECİ-KAZLIÇEŞME RAYLI SİSTEM NEREDEN NEREYE KADAR?

Bakan Uraloğlu, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın Yedikule istasyonunda incelemelerde bulundu.

Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada, bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle İstanbul'un kent içi raylı sistem ağını güçlendirecek, şehre farklı bir vizyon kazandıracak en önemli projelerden birini daha başarıyla tamamlamayarak hizmete açmanın gururunu yaşayacaklarını dile getirdi.

Dünyanın metropol düzeyindeki birçok şehrinde ulaşımın en kolay ve hızlı sağlandığı yollardan birinin hiç şüphesiz metro ve tramvay gibi raylı sistem hatları olduğunu belirten Uraloğlu, özellikle büyük şehirlerde artan nüfusa ve araç sayısına paralel olarak yaşanan trafik sorununu ortadan kaldırmanın en önemli yolunun da raylı sistemleri yaygınlaştırmaktan geçtiğini vurguladı.

Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, ülke genelinde 12 ilde işletme altında olan 868,3 kilometre şehir içi raylı sistem hattının 398,8 kilometresini kendilerinin inşa ettiğini aktararak, yeni projelere de devam ettiklerini söyledi.

Şu anda da Bakanlık olarak Kocaeli, Konya, Bursa ve İstanbul'da olmak üzere yapımı süren 8 projede toplam 98 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatına devam ettiklerini bildiren Uraloğlu, bu 8 projeden bugün açılışını yapacakları Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem Hattı ile birlikte 4'ünün İstanbul'da bulunduğunu aktardı.

İstanbul'da yapım çalışmaları devam eden diğer hatlar hakkında bilgi veren Uraloğlu, şehrin kent içi ulaşım ağını güçlendiren dünyanın en özgün ve saygın kent içi raylı sistem projelerini bir bir hizmete aldıklarını kaydetti.

Abdulkadir Uraloğlu, yaklaşık bir ay önce de Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın son halkası olan Kağıthane-Gayrettepe kesiminin açılışını yaptıklarını hatırlatarak, "Bugün ise 140 yıldan fazla bir süre İstanbul ulaşımının omurgalarından biri olarak hizmet veren Sirkeci-Kazlıçeşme arasındaki 8,3 kilometrelik hattımızı modernize edilmiş olarak hizmete sunacağız." dedi.

Atıl kalan bu hattı gerekli iyileştirme ve değişimleri yaparak bambaşka bir yapıda hem 8 istasyonlu demir yolu hem de yaya odaklı çevreci bir proje olarak yeniden İstanbul'a kazandırdıklarını ifade eden Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Yepyeni bir konsept ile yaya odaklı bir raylı sistem projesini İstanbul'a sunmanın heyecanını, mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Projemiz kapsamında ayrıca; 7,3 kilometre yaya ve bisiklet yolu, 122 bin 550 metrekare meydan ve rekreasyon alanları, 6 bin metrekare kapalı sosyal kültürel alan, 74 bin metrekare yeşil alan, 22 adet kara yolu ve yaya alt geçidi inşa ederek İstanbul halkına ayrıca katkı sunduk. 215 bin metrekarelik çalışma alanının 92 bin 450 metrekaresini demir yolu ulaşımı için kullandık. Geri kalan 122 bin 550 metrekarelik kesimi ise yaya yürüme alanı, bisiklet, scooter parkuru, dinlenme, gezinti, spor ve rekreasyon alanları olarak düzenlendik. Böylece İstanbul'umuza yeni nesil ulaşım projesi kazandırdık. Bu kısmı İstanbullu vatandaşlarımızın yaya olarak kullanımına açarak şehrin kalbinde büyük bir yeşil alan imkanı sunduk."

Uraloğlu, proje kapsamında raylı sistem, yaya ve mikro mobilite araçları, sosyal aktivite alanları oluştururken, yıllardır kronikleşmiş trafik ve güvenlik sorunlarına neden olan yaya ve kara yolu alt geçitlerini rehabilite ettiklerini anlattı.

Proje ile sadece demir yolu inşası yapmayıp, hat boyunca çevrede yaşayan insanların yaşam konforunu artıracak diğer düzenlemeleri de gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Uraloğlu, "Projemiz sayesinde 2024-2053 yılları arasında kara yolu işletme ve bakım, trafik kazalarında azalma ve zamandan yapacağımız tasarruflarla toplam ekonomik kazanç yaklaşık 800 milyon avro olacaktır." ifadesini kullandı.