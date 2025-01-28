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Şirin Payzın kimdir? Gazeteci Şirin Payzın'a neden soruşturma açıldı?

Şirin Payzın kimdir? Gazeteci Şirin Payzın'a neden soruşturma açıldı?
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Gazeteci Şirin Payzın hakkında soruşturma açıldı. Türkiye'nin tanınmış gazetecilerinden biri olan Şirin Payzın kimdir, kaç yaşında ve neden soruşturma açıldığı merak ediliyor. Peki, Şirin Payzın kimdir? Gazeteci Şirin Payzın'a neden soruşturma açıldı?

Gazeteci Şirin Payzın'a neden soruşturma açıldı? Gazeteci ve sunucu Şirin Payzın, terör propagandası iddiasıyla hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Şirin Payzın kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir...

ŞİRİN PAYZIN'A NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

Gazeteci ve sunucu Şirin Payzın, sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden açıklamada bulundu.

Şirin Payzın kimdir? Gazeteci Şirin Payzın'a neden soruşturma açıldı?

Şirin Payzın kimdir? Gazeteci Şirin Payzın'a neden soruşturma açıldı?

Hakkında terör propagandası iddiasıyla bir soruşturma başlatıldığını duyuran Payzın, soruşturmanın detaylarını bilmediğini açıklandı.

Şirin Payzın kimdir? Gazeteci Şirin Payzın'a neden soruşturma açıldı?

ŞİRİN PAYZIN KİMDİR?

Şirin Payzın, 1968 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitimini Bilkent Üniversitesi'nde Sanat Tarihi ve İşletme bölümlerinde tamamladı.

Üniversite mezuniyetinin ardından, Birleşmiş Milletler Türkiye Daimi Temsilciliği'nde çalışmaya başladı. Habercilik kariyerine ise Show TV'de adım attı. 1994-1999 yılları arasında ATV'de diplomasi muhabiri olarak görev yaptı.

1997 yılında, Libya lideri Muammer Kaddafi ile gerçekleştirdiği röportaj sayesinde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından 'Yılın Röportajı' ödülüne layık görüldü.

1999 yılında CNN Türk'e katılan Şirin Payzın, burada birçok program ve belgesel hazırlayarak sundu. Daha sonra Halk TV'de de görev aldı.

Kasım 2024 itibarıyla gazetecilik kariyerine T24 platformunda devam etmektedir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMuhammet DENİZ:

Ülkede herkes birşeylerin arkasınamı gizleniyor banamı öyle geliyor?

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Lurtuluş savaşında yeniden dirilen Türkleri anadolu dan söküp atmak için. kurgulanan senaryolar var: Bunlardan biri de ülke içinde ki Türk olmayan gayri müslimler oynuyor bir bölümünü.

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