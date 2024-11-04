İstanbul'un Şişli ilçesinde 31 Ekim Perşembe günü kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi, çocuğun bulunması için bir televizyon programına katılarak yardım talebinde bulundu. Şirin'in M.Ö isimli kağıt toplayıcısı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Peki, Şirin Elmas Hanilçi olayı nedir? Şirin'i kim öldürdü? Detaylar haberimizde...

ŞİRİN ELMAS HANİLÇİ OLAYI NEDİR?

İstanbul'un Şişli ilçesinde 31 Ekim Perşembe günü kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi, çocuğun bulunması için bir televizyon programına katılarak yardım talebinde bulundu. Ailenin çağrısının ardından, polis ekipleri hemen harekete geçti ve bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek detaylı bir çalışma başlattı.

ŞİRİN'İ KİM ÖLDÜRDÜ?

Gece saatlerinde alınan bir ihbar doğrultusunda arama çalışmalarını daha da daraltan polis, Şişli Feriköy Mezarlığı ve çevresinde yoğun bir arama gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda, Feriköy Mezarlığı'nda Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni bulundu. Olay yeri incelemesi yapan ekipler, güvenlik kameralarındaki görüntülerde Şirin'in mezarlığa girdiğini tespit ettikleri kağıt toplayıcısı Mustafa Örün (49) ile bağlantılı olduğu bilgisine ulaştı.

Mustafa Örün, gözaltına alındıktan sonra verdiği ifadesinde, "Yanıma geldi, para istedi. Vermeyeceğimi söyledim. Peşimi bırakmadı, para istemeye devam etti. Canımı sıktı, ben de sinirlendim. Mezarlığın orada boğarak öldürdüm. Sonrasında üzerini çalılarla örterek cesedi gizlemeye çalıştım" şeklinde açıklamalarda bulundu. Bu trajik olay, hem aileyi hem de tüm kamuoyunu derinden sarstı ve adaletin ne yönde gelişeceği merakla bekleniyor.