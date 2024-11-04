Şirin Elmas Hanilçi bulundu mu, öldü mü? Müge Anlı Şirin Elmas öldürüldü mü, nerede bulundu?

Müge Anlı Şirin Elmas öldürüldü mü, nerede bulundu soruları gündeme geliyor. 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi Müge Anlı programına katıldı. Şirin Elmas Hanilçi son dakika haberleri ve Şirin Elmas Hanilçi nerede bulundu soruları gündeme geliyor. Şirin Elmas Hanilçi öldürüldü mü? Şirin Elmas Hanilçi bulundu mu? Detaylar haberimizdedir…

ŞİRİN ELMAS HANİLÇİ BULUNDU MU?

31 Ekim'de Şişli'de kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni Feriköy Mezarlığı'nda bulundu. Kâğıt toplayıcısı olan zanlının dehşet verici itirafı sonrasında, Şirin ve ailesiyle ilgili yeni ayrıntılar da gün yüzüne çıktı.

ŞİRİN ELMAS HANİLÇİ ÖLDÜ MÜ?

31 Ekim Perşembe günü Şişli'de kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi, bir televizyon programına katılarak yardım çağrısında bulundu. Bu çağrı üzerine harekete geçen polis, güvenlik kameralarını inceleyerek geniş çaplı bir arama başlattı. Gece saatlerinde gelen bir ihbarla alanı daraltan ekipler, Feriköy Mezarlığı ve çevresinde arama yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda Şirin'in cansız bedeni mezarlıkta bulundu. Güvenlik kameralarında Şirin'in kâğıt toplayıcısı Mustafa Örün ile mezarlığa girdiği görülünce, Örün gözaltına alındı ve cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sabah saatlerinde acı haberi alan anne Yeter Hanilçi ve baba İbrahim Hanilçi sinir krizi geçirdi ve güçlükle sakinleştirildi.

ŞİRİN ELMAS HANİLÇİ ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Gözaltına alınan Mustafa Örün, sorgusunda çocuğu Feriköy Mezarlığı'nda öldürdüğünü itiraf etti. Peşine takılarak mezarlığa kadar yürüdüğünü, burada kendisinden para isteyen çocuğun küfrettiğini ve bu duruma sinirlendiğini anlattı. Çocuğu mezarlığa sokarak üzerindeki eşarpla boğduğunu ve cesedi otlarla kapattığını itiraf etti.

Şirin'in dedesi Mahmut Hanilçi, kendisine henüz resmi bir bilgi verilmediğini belirterek, "Bana bir bilgi ulaşmadı. Akrabalarım ve arkadaşlarım arayarak 'öldürülmüş' diyorlar ama gözlerimle görmeden inanmak istemiyorum" dedi.