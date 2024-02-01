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Şırdan hayvanın neresi? Şırdan nedir, ne demek? Şırdan hayvanın neresinden yapılıyor? Şırdan nasıl yapılır? Şırdan neyden yapılır? Şırdan tarifi!

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Şırdan ne demektir merak ediliyor. Şırdan hayvanın neresidir? Şırdan hayvanın hangi bölümünden yapılıyor? Şırdan ile meşhur olan şehrimiz neresidir? Şırdan nasıl yapılır? 1 adet şırdan fiyatı ne kadardır? Şırdanın içerisinde ne var? Şırdan neyden yapılır? Şırdan tarifi ve detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Şırdan veya şirden, geviş getiren hayvanların midelerinin son ve dördüncü bölümüne verilen isimdir. Peki şırdan hayvanın neresine denir? Şırdan hayvanın hangi bölümüne verilen addır? Şırdan nasıl yapılıyor? Şırdan tarifi var mı? Şırdan ne anlama geliyor?Şırdan neyden yapılır?Tüm detaylar yazımızda.

ŞIRDAN NEDİR? (TDK'YA GÖRE)

Dilimizde şırdan, şirden olarak geçmektedir. TDK'nın resmi sitesinde de şirden olarak geçiyor. Şirden TDK'ya göre "Geviş getiren hayvanlarda, çiğnenmiş besinin bir kez daha mide sularıyla sindirildiği, dört bölümlü midenin dördüncü bölümü." demektir.

Şırdan hayvanın neresi? Şırdan nedir, ne demek? Şırdan hayvanın neresinden yapılıyor? Şırdan nasıl yapılır?

TDK'ya göre şırdan anlamı : Geviş getiren hayvanlarda, çiğnenmiş besinin bir kez daha mide sularıyla sindirildiği, dört bölümlü midenin dördüncü bölümü.

Şırdan veya şirden dilimize Farsça'dan (şirdan) geçmiştir.

ŞIRDAN HAYVANIN NERESİDİR?

Şırdan hayvanın midesinin bir bölümüdür. Şırdan bazı hayvanların midelerinin son yani 4. bölümü olarak tanımlanmaktadır. Şırdan ya da şirden, geviş getiren hayvanların midelerinin son ve 4. bölümüdür. Midenin bu bölümünde yani şırdan kısmında rennet ismi verilen ve peynir mayası olarak kullanılan enzim içerikli sıvı salgılanmaktadır.

Şırdan, bazı mutfaklarda yemek malzemesi olarak kullanılabiliyor. Örneğin şırdandan yapılan şırdan dolması, Adana'nın meşhur yiyeceklerinden birisidir ve Türk mutfağında önemli bir yer tutmaktadır. Buna ek olarak şırdan dünyada da yeniliyor. Örneğin İtalya'da Floransa ilinde hazırlanmakta olan Lampredotto isimli yiyecek de şırdandan yapılıyor. Ayrıca Kore ülkesinde yapılan Makchang yemeği de şırdandan hazırlanıyor.

Şırdan hayvanın neresi? Şırdan nedir, ne demek? Şırdan hayvanın neresinden yapılıyor? Şırdan nasıl yapılır?Şırdan

ŞIRDAN NASIL YAPILIR? ŞIRDAN TARİFİ NEDİR?

Şırdan ülkemizde en çok Adana'da tüketilmektedir. Adana yöresine özgü bir yiyecek olarak kabul edilmektedir. Şırdan dolması yaparken genel olarak kuzu şırdanı tercih ediliyor. Ek olarak şırdan, Adana kebap ve şalgam kadar pek bilinmiyor diyebiliriz..

Şırdan Tarifi (Şırdan için gerekli malzemeler) :

  • 5 kuzu şırdanı
  • 1 çorba kasesi pirinç
  • 1 çorba kaşığı salça
  • 2 tane orta boyda domates
  • 2 tane orta boyda kuru soğan
  • 1 tutam maydanoz
  • 1 tutam nane
  • Küçük bir kase ince kıyılmış iç yağ
  • kahve fincanı sıvıyağ
  • Bol sayıda karabiber, pul biber, kimyon ve tuz

Şırdan yerken üzerine kimyon ve pul biber serpilebilir. Şırdan 4 mevsim de tüketilebilen bir yiyecektir.

Şırdan dolması, kısaca şırdan, geviş getiren hayvanların midelerinin son ve 4. bölümü olan şırdanın temizlenip içine baharatlı pirinç doldurulup dikilmesi ve salçalı suda pişirilmesi suretiyle hazırlan, Türk mutfağına özgü bir sakatat yiyeceğidir.

Adana Şırdan Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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