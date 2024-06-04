SİNİR SIKIŞMASI NEDEN OLUR? Sinir sıkışması belirtileri neler, nasıl geçer?

Sinir sıkışmasının belirtileri arasında ağrı, uyuşma, karıncalanma, kas zayıflığı ve belirli hareketleri yapmada zorluk yer alır. Bu belirtiler genellikle sinirin sıkıştığı bölgeye bağlı olarak değişir. Tedavi genellikle dinlenme, fizik tedavi, ilaçlar ve bazı durumlarda cerrahi müdahaleyi içerebilir. Sinir sıkışması hakkında araştırmalar artıyor. SİNİR SIKIŞMASI NEDEN OLUR? Sinir sıkışması belirtileri neler, nasıl geçer? İşte merak edilenler...

SİNİR SIKIŞMASI NEDEN OLUR?

Sinir sıkışması, bir sinirin çevresindeki dokular tarafından baskı altında kalması durumudur ve bu baskı sinirin fonksiyonlarını etkileyerek ağrı, uyuşma ve kas zayıflığı gibi belirtilere yol açar.

Sinir sıkışmasının başlıca nedenleri şunlardır:

Sürekli olarak yapılan belirli hareketler, sinirlerin çevresindeki dokularda baskıya yol açabilir. Örneğin, bilgisayar kullanımı sırasında klavye ve fareyi sürekli kullanmak karpal tünel sendromuna neden olabilir.

Travma veya yaralanmalar, sinirlerin çevresindeki dokuların şişmesine ve sinirin sıkışmasına yol açabilir.

Aşırı vücut ağırlığı, sinirler üzerinde ekstra baskı yaratabilir ve sinir sıkışmasına yol açabilir.

Eklemlerdeki iltihaplanma ve kemik çıkıntıları (osteofitler), sinirlerin sıkışmasına neden olabilir.

Sinirlerin yakınında gelişen kistler veya tümörler, sinirleri sıkıştırarak baskı yapabilir.

Gebelik sırasında vücutta artan sıvı tutulumu ve kilo alımı, bazı sinirlerde baskıya neden olabilir.

Uzun süre yanlış oturma veya duruş pozisyonları, sinirlerin sıkışmasına neden olabilir. Örneğin, uzun süreli kötü oturma pozisyonları boyun ve bel bölgesinde sinir sıkışmasına yol açabilir.

Kemik kırıkları, çıkıklar veya kas spazmları, sinirlerin sıkışmasına neden olabilir.

Bazı kişiler genetik olarak sinir sıkışmasına daha yatkın olabilir. Örneğin, karpal tünel sendromuna neden olan dar karpal tünel yapısına sahip olabilirler.

SİNİR SIKIŞMASI BELİRTİLERİ NELER?

Sinir sıkışmasının belirtileri, etkilenen sinirin konumuna ve sıkışmanın şiddetine bağlı olarak değişir.

Yaygın belirtiler şunlardır: