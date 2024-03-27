Sinem Kobal'ın Ömer dizisinden paylaştığı fotoğraf merak konusu oldu. Bu paylaşım, Sinem Kobal Ömer dizisine mi katılıyor? Sinem Kobal setten ne paylaştı? yorumlarını beraberinde getirdi. İşte detaylar...

SİNEM KOBAL SETTEN NE PAYLAŞTI?

2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturan ve vaktini kızları Lalin ile Leyla'ya ayıran Sinem Kobal'ın Ömer setinden yaptığı paylaşım heyecanlandırdı.

Evlendikten sonra hiçbir dizi ve filmde rol almayan oyuncu, 3 yaşındaki kızıyla Star TV ekranlarında yayınlanan Ömer dizisinin setini ziyaret etti. Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın set misafiri olan Sinem Kobal, o anları da "Dayıyı ziyaret" notuyla Instagram hesabından yayınladı. Ekrana dönüp dönmeyeceği merak konusu olan Kobal, aynı zamanda Ömer dizisinin yönetmeni Cem Karcı ile de yakın arkadaş.