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Sinem Dedetaş, Hilmi Türkmen'e kaç oy fark attı? Sinem Dedetaş Üsküdar'ı kaç oyla kazandı?

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Türkiye yerel yönetimlerde, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve muhtar adaylarını belirlemek için sandık başına gitti. Üsküdar'da uzun yıllar süren AK Parti yönetimi, bu seçimlerde CHP'ye geçti. Sinem Dedetaş, Hilmi Türkmen'e kaç oy fark attı? Sinem Dedetaş Üsküdar'ı kaç oyla kazandı? İşte detaylar....

SİNEM DEDETAŞ KAÇ OY ALDI?

2019 yerel seçimlerinde AK Parti'nin kazandığı, geçtiğimiz yılki cumhurbaşkanlığı ve genel seçimde CHP'nin kazandığı Üsküdar'da, CHP'nin ne yapacağı merak konusu olmuştu.

31 Mart'ın resmi olmayan sonuçlarına göre Üsküdar'da seçimi yüzde 49.91 ile CHP'nin adayı Sinem Dedataş kazanırken, 10 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Hilmi Türkmen'e 23 bin oy fark atmayı başardı.

Sinem Dedetaş, Hilmi Türkmen'e kaç oy fark attı? Sinem Dedetaş Üsküdar'ı kaç oyla kazandı?

"AÇIK ARA ALDIK"

Resmi olmayan sonuçlara göre sandıktan farkla birinci çıkarak Üsküdar Belediye Başkanı seçilen Sinem Dedetaş, ilk açıklamasında şu an oyların yüzde 90'ının sayıldığını belirterek "Şu an sonuç değişecek gibi değil. Açık ara aldık. Kazandık" demişti.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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