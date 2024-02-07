Öğrenciler üniversite sınavına ne kadar süre kaldığını merak ediyor. Birçok üniversite adayı tarihleri ve sınav takvimini merak ediyor. 2024 YKS için geri sayım başladı. TYT, AYT ve YDT için sınava kaç gün kaldı? 2024 YKS 8 Haziran 2024 Cumartesi günü başlıyor. Sınava kaç gün kaldı? YKS sınavına kaç gün kaldı? TYT, AYT, YDT ne zaman? Detaylar haberimizde...

YKS NE ZAMAN?

YKS, 8 ve 9 Haziran 2024 günleri gerçekleşecek.

2024 TYT 8 Haziran 2024 Cumartesi günü,

2024 AYT ve 2024 YDT ise 9 Haziran 2024 Pazar günü yapılacaktır.

2024 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024 YKS başvuruları Mart 2024 içinde belirtilecek tarihlerde yapılabilecek. Başvuru takvimi ÖSYM tarafından açıklanacak. Öğrenciler merak ettiklerini ÖSYM'nin yayınladığı takvimden öğrenebilecek.

YKS'YE KAÇ GÜN KALDI?

Sınav tarihlerini ve YKS geri sayım sayacını sayfamızdan takip edebilirsiniz. "YKS'ye kaç gün kaldı?" merak ediyorsan YKS'ye 122 gün kaldı.

2024 YKS 1. OTURUM TYT NE ZAMAN?

Sınav Tarihi: 8 Haziran 2024

Sınav Günü: Cumartesi

Saat: 10:15

Sınav Süresi: 165 dakika

2024 YKS 2. OTURUM AYT NE ZAMAN?

Sınav Tarihi: 9 Haziran 2024

Sınav Günü: Pazar

Saat: 10:15

Sınav Süresi: 180 dakika

2024 YKS 3. OTURUM YDT NE ZAMAN?