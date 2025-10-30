Haberler

Sinan Oğan kimdir? Sinan Oğan kaç yaşında, nereli?

Sinan Oğan kimdir? Sinan Oğan kaç yaşında, nereli?
Sinan Oğan, 1 Eylül 1967 tarihinde Iğdır'ın Melekli beldesinde dünyaya gelmiştir. Azerbaycan kökenli bir Türk ailesinden gelen Oğan, ilk ve orta öğrenimini Iğdır'da tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur. Sinan Oğan kimdir? Sinan Oğan kaç yaşında, nereli?

Üniversite eğitimi sonrasında akademik kariyerine yönelen Oğan, aynı üniversitede yüksek lisansını " Azerbaycan'da Ekonomik ve Mali Sektörün Yapısal Analizi" adlı tezle tamamlamıştır. Daha sonra Rusya'da Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde (MGİMO) doktora yaparak uluslararası ilişkiler alanında uzmanlaşmıştır. Sinan Oğan kimdir? Sinan Oğan kaç yaşında, nereli?

AKADEMİK VE PROFESYONEL KARİYERİ

Sinan Oğan, uzun yıllar akademik dünyada görev almıştır. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmış, Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi ve dekan yardımcılığı yapmıştır. Ayrıca Türk dünyası üzerine araştırmalar yürüten Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Analizler Merkezi'nin (TÜRKSAM) kurucusudur. Oğan, burada Türkiye'nin dış politikası, enerji güvenliği, Türk dünyası ve Avrasya ilişkileri üzerine birçok rapor ve analiz yayımlamıştır.

SİYASİ KARİYERİ

Oğan'ın siyasi kariyeri, 2011 yılında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) listesinden Iğdır milletvekili seçilmesiyle başlamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yaptığı süre boyunca özellikle dış politika, göç ve milli güvenlik konularında aktif bir şekilde çalışmıştır. 2015 yılında parti içi gelişmeler nedeniyle MHP'den ihraç edilmiş, mahkeme kararıyla partiye geri dönmüş, ancak 2017 yılında yeniden ihraç edilmiştir.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ATA İttifakı'nın ortak adayı olarak seçimlere katılmış ve ilk turda yüzde 5 civarında oy alarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Bu sonuç, Oğan'ı seçimlerin ikinci turunda belirleyici bir konuma taşımıştır. Cumhur İttifakı'nı destekleme kararıyla siyasi gündemde uzun süre konuşulmuştur.

SİYASİ GÖRÜŞLERİ VE DURUŞU

Sinan Oğan, milliyetçi, Atatürkçü ve devletçi çizgisiyle tanınmaktadır. Türkiye'nin dış politikasında milli çıkarların öncelikli olması gerektiğini savunmakta, Türk dünyasıyla ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem vermektedir. Göç ve sığınmacı politikalarında da net bir duruş sergileyerek Türkiye'nin demografik yapısının korunması gerektiğini vurgulamaktadır.

KİŞİSEL YAŞAMI VE DİĞER BİLGİLER

Evli ve iki çocuk babası olan Sinan Oğan, ileri düzeyde Rusça ve İngilizce bilmektedir. Akademik ve siyasal yaşamının yanı sıra çok sayıda makale, araştırma ve kitap kaleme almıştır. Türk dış politikası, enerji güvenliği ve Türk dünyası konularında yazdığı eserlerle tanınmaktadır.

Sinan Oğan, hem akademik hem de siyasi birikimiyle Türkiye'nin son yıllarda öne çıkan isimlerinden biridir. Milliyetçi çizgisi, akademik temelli analizleri ve seçim dönemlerinde üstlendiği kilit rol, onu Türk siyasetinde dikkatle takip edilen bir figür haline getirmiştir.

