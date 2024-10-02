Sinan Ateş davasında son durum nedir? Sinan Ateş davasında kimler kaç yıl ceza aldı?

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin dava bugün görüldü. Tetikçi Eray Özyağcı ve Doğukan Çep kaç yıl ceza aldıkları merak ediliyor. Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş davasında son durum belli oldu. Sinan Ateş davasında kimler kaç yıl ceza aldı? Detaylar haberimizdedir…

SİNAN ATEŞ DAVASINDA SON DURUM NEDİR?

Ankara'da 2022 yılında eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin görülen davada karar açıklandı. Tetikçi Eray Özyağcı, Vedat Balkaya, azmettirici Doğukan Çep, Tolgahan Demirbaş ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Komiser Mustafa Ensar Aykal'ın tutukluluğunun devamına karar verildi. Serdar Öktem ve Çağlar adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

SİNAN ATEŞ DAVASINDA KİMLER KAÇ YIL CEZA ALDI?

Tetikçi Eray Özyağcı'ya 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, tetikçiyi olay yerine getirip götüren motokurye Vedat Balkaya'ya 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, keşif yapan Suat Kurt'a 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, cinayetin azmettiricisi Doğukan Çep, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve Tolgahan Demirbaş 'tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Selman Bozkurt'a yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 13 yıl, Mustafa Uzunlar'a 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 15 yıl, Aşkın Mert Gelenbey'e 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 15 yıl, Emre Yüksel'e tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 18 yıl, Murat Can Çolak'a tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 18 yıl hapis cezası verildi.Komiser Mustafa Ensar Aykal'ın tutukluluğunun devamına karar verildi.

"BEN TASARLAYARAK KASTEN KİMSEYİ ÖLDÜRMEDİM"

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Sinan Ateş suikastı davasında karar duruşması öncesinde sanıkların son sözleri soruldu. Tutuklu sanıklardan Tetikçi Eray Özyağcı, "Ben samimi şekilde ifade verdiğimi düşünüyorum. Ben tasarlayarak kasten kimseyi öldürmedim. Yaralamak için geldim. Sinan Ateş'i ayaklarından vuruyorum ve yüzüstü düşüyor. Sonra arkadaşları gelince panik olup ateş etmeye devam ettim. Bu spotantane bir şekilde oldu. Keşke böyle olmasaydı. Selman'ın beni vuracağını düşündüğüm için karşılık verdim. Benim silah açım zaten bellidir. Bana uygun görülen her türlü cezayı hak ediyorum. Ama algı operasyonlarına yönelik cezalandırılmak istemiyorum. Keşke ölmeseydi, ölmesini istemezdim. Öldü zaten başımıza bir sürü iş geldi. Kendimizi burada bulduk" ifadelerini kullandı.

"İSTEMEDEN DE OLSA OLAYA YARDIM ETMİŞ OLDUM"

Tutuklu sanık tetikçiyi olay yerinden motosiklet ile kaçıran Vedat Balkaya "Öncelikle ilk celseden bu yana samimi bir şekilde olayı size aktarmaya çalıştım. Benim Ankara'ya gelme amacım sadece alacak verecek meseleseydi. Ben bir insanın öleceğini bilsem Ankara'ya gelmezdim. Ben alacak verecek meselesi diye geldim çok farklı bir olay gerçekleşti. Ben istemeden de olsa olaya yardım etmiş oldum. Sizden gelen cezaya boynum kıldan ince beraatımı talep ediyorum" dedi.

"KİMSEDEN EMİR ALMADIM, BU BENİM ŞAHSİ MESELEM"

Tutuklu sanık olay öncesinde keşif yapan Suat Kurt, "Ben devletime, adaletime güveniyorum. Ben olaya karıştığım kadarıyla cezalandırılmak istiyorum tahliyemi talep ediyorum" dedi. Tutuklu sanık azmettirici Doğukan Çep ise "Anlatacaklarımı anlattım. Kimseden emir almadım olay benim şahsi meselemdir" diye konuştu.

Tutuklu sanık Ülkü Ocakları eski Genel Merkez Yöneticisi Tolgahan Demirbaş "Olay olup bittikten sonra olayla hiçbir ilişkisi olmayan bir camiayı hedef göstermişlerdir. Olayla ilgili hiçbir bağlantısı olmayan rehin almış bir ülkücüyüm. Bu kirli masayı temiz bir bezle silmenizi rica ediyorum. Somut delileri baz alarak kararı vermenizi istiyorum. Adil bir karar vereceğinize inanıyorum. Bir ülkücü olarak Türk adaletine ve mahkemelerine güveniyorum. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

"LÜTFEN BİZE HAKKIMIZ OLAN ADALETİ SAĞLAYIN"

Tutuklu sanık özel hakaret polisi Aşkın Mert Gelenbey "Ben kimseyi Ankara'ya gelsin birini vursun diye yardım etmedim. Olayla hiçbir alakam yoktur. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Tutuklu sanık MHP'li avukat Serdar Öktem "Sayın Cumhurbaşkanının hakim ve savcı sınavında, alımında dahi adalete vurgu yapması nedeniyle demokrasi kılıcının tepemizde sallanması, birilerinin ama siyasi rant, ama yargıda belli bir yerlere gelmek adına bu dosyayı kullanması değil de gerçekten adaleti sağlamanızı talep ediyorum. Maddi gerçeği sağlayacak tevsii tahkikat talepleri reddedilirken benim burada mağdur edilmemin tanımını yapamıyorum. Lütfen bize hakkımız olan adaleti sağlayın. Gerçekten adaleti sağlamanızı bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"BEN SİNAN ATEŞ'İN KATİLİ DEĞİLİM"

Tutuksuz sanık Zekeriya Asarkaya "Beni bu olayın içindeymişim gibi göstermek istiyorlar. Ben motoru kameraların önüne, evimin önüne çektirdim zarar gelmesin diye. Bu olaydan sonra düşmanlarım oldu. Dün merdivenleri çıkarken karşı taraftan bir arkadaş 'evine geliyoruz' dedi. Uykularım kaçtı. Bugün onu söyleyenin yanında olanlardan birini gördüm. Bana hakaret etti ve vurmaya kalktı. Tutanak tutuldu ama şikayetçi değilim. Ben esnaflık yapacağım. Çok mağdur durumdayım. Ben Sinan Ateş'in katili değilim. Bu algının temizlenmesini istiyorum. Eğer aksi takdirde tek bir kanıt varsa vereceğiniz her türlü cezaya razıyım. Ben beraatımı talep ediyorum" dedi.