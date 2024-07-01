Sinan Ateş davası ne zaman? Sinan Ateş duruşması ne zaman başlayacak?

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması Sincan Cezaevi'nde öğle saatlerinde başlayacak. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, ilk duruşma öncesinde dikkat çeken bir açıklama yaptı. Peki, Sinan Ateş davası ne zaman? Sinan Ateş duruşması ne zaman başlayacak?

SİNAN ATEŞ DAVASI NE ZAMAN?

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün Sincan Cezaevi'nde başlıyor. 22 sanığın yargılanacağı dava önce Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, sosyal medya hesabından "İki kızımın bakkaldan sakız alma, parkta, bahçede arkadaşlarıyla oyun oynama, okula yürüyerek gitme özgürlüğünü, insan gibi yaşama hakkını geri almak için vereceğim hukuk mücadelesinin ilk günü" paylaşımında bulundu.

SİNAN ATEŞ DAVASINDAKİ SUÇLULAR KİM?

Sanıklardan Zekeriya Asarlaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Mustafa Uzunlar, Askın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, Osman Bayraktar, Caner Güney, Umut Ersoy, Çaglar Zorlu, Aytaç Ataç, Emre Yüksel, Serdar Öktem, Erdem Karadeniz, Alper Atay, Mustafa Ensar Aykal'ın "istirak halinde islenen suça yardım eden fail olarak maktüle yönelik toplu halde, istirak halinde tasarlayarak kasten öldürme" suçundan hapis cezası isteniyor.