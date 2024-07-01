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SİNAN ATEŞ DAVASI BAŞLADI MI? Duruşma salonunda ne oluyor? Sinan Ateş davası canlı!

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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada ilk duruşma Sincan Cezaevi'nde başladı. Ayşe Ateş, duruşmaya 5 koruma polisi eşliğinde çelik yelekle getirildi. Peki, Duruşma salonunda ne oluyor?

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada ilk duruşma Sincan Cezaevi'nde başladı. Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması 19 ay sonra başladı.

SİNAN ATEŞ DAVASI BAŞLADI MI?

1 buçuk yıl sonra ilk kez hakim karşısına çıkacak olan sanıklar yargı önünde hesap verecek. Çevrede yüzlerce polis görev yaparken duruşmayı çok sayıda siyasi partinin genel başkanı da takip ediyor. Duruşma salonu kimi zaman gerginliklere de sahne oluyor.

SİNAN ATEŞ DAVASI BAŞLADI MI? Sinan Ateş davası canlı!

MAHKEMEDE NE OLUYOR?

Gazeteci Murat Ağırel'in aktardığına göre, Sinan Ateş davasının tutuklu sanıklarından Doğukan Çep salonda yerini aldıktan sonra salonun solunda Ayşe Ateş ve Özgür Özel'in yanındaki Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelerek "Bay Kemal nerede" diye seslendi. Doğukan Çep, jandarma tarafından salondan çıkarıldı.

Mahkeme başkanı Doğukan Çep'in tekrar duruşma salonuna getirilmesini istedi ve salona getirildi. Mahkeme başkanı böyle durumlar olabileceğini söyleyerek "Tahriklere kapılmayın" dedi.

Avukat İbrahim Ethem Yiğit, Çağrı Campak MHP adına davaya katılma talebinde bulunarak dilekçe sundu. Mahkeme Başkanı suçtan zarar gören sıfatı olmadığı gerekçesiyle avukatların talebini reddetti. Bu sırada alkış sesleri duyuldu. Mahkeme başkanı uyardı. Sanık avukatları, diğer parti liderlerinin müşteki bölümünde oturmasına tepki gösterdi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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