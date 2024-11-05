Simpsonlar ABD Başkanlık seçimi kehaneti nedir 2024?

Televizyon dünyasının en uzun soluklu dizisi The Simpsons, 36. sezonuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin geçmişteki 'kehanetleri' de dünya çapında geniş yankı uyandırmıştı. 11 Eylül saldırıları, Donald Trump'ın seçimi zaferi ve Covid-19 salgını gibi olaylar, gerçekleşmeden çok daha önce dizide işlenmişti. Peki 2024 Simpsonlar ABD Başkanlık seçimi kehaneti nedir?

SİMPSONLAR ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ KEHANETİ NEDİR?

Dizinin gündeme gelen son bölümü ise 2000 tarihli 'Bart To The Future' isimli bölüm oldu. Söz konusu bölümde Trump'ın 2024 seçimlerinde tekrar başkanlık yarışına katılacağına dair bir açıklama yapması, dizinin hayranlarının dikkatini çekti. Bu bölümdeki detaylar, Kamala Harris'in başkanlık yarışını kazanacağına dair ipuçları veriyor. Harris, The Simpsons'ın geçmişteki tahminlerinde olduğu gibi mor bir takım elbise, inci kolye ve küpelerle tasvir ediliyor.