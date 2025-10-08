Türkiye magazin dünyası sarsıcı bir gelişmeyle güne uyandı. Son dakika bilgilerine göre, ünlü şarkıcı Simge Sağın da aralarında olduğu çok sayıda isim, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında dikkatleri üzerine çekti. Peki, Simge Sağın gözaltına alındı? Simge Sağın neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizde...

SİMGE SAĞIN GÖZALTINA MI ALINDI?

Son dakika haberleri Türkiye gündemini sarsıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlamasıyla ünlü isimler hakkında geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma kapsamında, aralarında popüler şarkıcı Simge Sağın'ın da yer aldığı birçok ünlüye ifade verme ve kan örneği alınması talimatı verildi.

Soruşturmanın detayları henüz tamamen açıklanmasa da, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen işlemler, Türkiye'nin magazin ve müzik dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bu süreçte, suçlamaların kapsamı ve gözaltı durumları merak konusu oldu.

SİMGE SAĞIN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' iddialarını merkezine alıyor. Savcılığın talimatıyla ünlü isimlerin ifadeleri alınacak ve kan örnekleri incelenecek.

Simge Sağın'ın da bu soruşturma kapsamında olduğu bilgisi, hayranları ve kamuoyunda büyük bir merak uyandırdı. Ancak, gözaltı kararının detayları ve resmi açıklamalar henüz paylaşılmadı. Bu nedenle, gelişmeleri takip etmek büyük önem taşıyor.

Soruşturma, sadece Simge Sağın'ı değil, aynı zamanda müzik, dizi ve sosyal medya dünyasından çok sayıda ünlüyü kapsıyor.

NARKOTİK OPERASYONU YAPILAN ÜNLÜ İSİMLER

İrem DERİCİ

Kubilay AKA

Kaan YILDIRIM

Hadise AÇIKGÖZ

Berrak TÜZÜNATAÇ

Duygu Özaslan MUTAF

Demet Evgar BABATAŞ

Zeynep Meriç ARAL KESKİN

Özge ÖZPİRİNÇCİ

Feyza ALTUN

Derin TALU

Deren TALU

Ziynet SALİ

Birce AKALAY

Metin AKDÜLGER

Ceren MORAY ORCAN

Dilan POLAT

Engin POLAT

Bu isimlerin ifadelerinin alınması ve kan örneklerinin incelenmesiyle ilgili süreç, soruşturmanın ilerleyen günlerinde daha net bir tablo ortaya koyacak.