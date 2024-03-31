SİLİVRİ SEÇİM SONUÇLARI | Bora Balcıoğlu mu Volkan Yılmaz mı? YSK verilerine göre kim önde?

31 Mart 2024 Silivri Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibariyle gözler YSK'ya çevrildi. Silivri'de hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa CHP adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan AK Parti'den Yusuf Alemdar, CHP'den adayı Azize Çeroğlu ve İYİ Parti'den Selçuk Kılıçaslan yarıştı. Peki, Bora Balcıoğlu mu Volkan Yılmaz mı? YSK verilerine göre kim önde?

SİLİVRİ'DE HANGİ ADAY ÖNDE?

MHP'nin adayı Volkan Yılmaz % 39,52

CHP'nin adayı Bora Balcıoğlu % 53,43

İYİ Parti'nin adayı Bihter Akbaş Sezer % 1,23

İstanbul Silivri İlçesi 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

2019 YEREL SEÇİMLERİNDE SİLİVRİ'DE HANGİ ADAY KAZANMIŞTI?

2019 Yerel Seçimlerinde Silivri'de MHP'nin adayı Volkan Yılmaz kazanmıştı.