Silah sıkan Belediye Başkanı kim? Seçim sonrası silah sıkan Isparta Belediye Başkanı Nuri Erdoğan kim?

Isparta'nın merkeze bağlı Kuleönü beldesinde 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen mahalli idareler seçimlerinde belediye başkanlığı için 4 aday yarıştı. Mevcut Belediye Başkanı AK Partili Nuri Erdoğan yüzde 52,17 oy aldı. Silah sıkan Belediye Başkanı kim? Seçim sonrası silah sıkan Belediye Başkanı kimdir?

SİLAH SIKAN BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Seçimin tamamlanmasının Kuleönü kapalı pazar yerine gelen başkan, orada toplanan kalabalığın ortasında havaya gelişigüzel ateş ederken görüntülendi. Görüntülerde Nuri Erdoğan'ın kalabalığın içinde oyun havası eşliğinde havaya defalarca silah sıktığı anlar yer aldı.

SEÇİM SONRASI SİLAH SIKAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Görüntülere ilişkin Isparta Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama geldi. Açıklamada, "Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır" denildi.

NURİ ERDOĞAN KİMDİR?

Nuri Erdoğan, 1965 Kuleönü doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Kuleönün'de tamamladı. S.D.U Atabey Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Kuleönü Belediye Başkanlığı'nda muhasiplik ve yazı işleri müdürlüğü yaptı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.