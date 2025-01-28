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Siirt Belediyesi hangi parti? Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş kimdir?

Siirt Belediyesi hangi parti? Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş kimdir?
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Siirt Belediyesi hangi partiden olduğu ve Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş kimdir, kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'a terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay ceza verildi. Peki, Siirt Belediyesi hangi parti?

Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş kimdir, neden ceza aldı ve Siirt Belediyesi hangi partiden soruları gündemde. Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'a Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, terör örgütü üyeliğinden ceza verildi. Siirt Belediye Başkanı kimdir? Detaylar haberimizdedir…

SİİRT BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Siirt Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına göre, DEM Parti'den aday olan Sofya Alağaş, %49,64 oy oranıyla 37.216 oy alarak seçimleri kazandı.

SİİRT SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Siirt Belediyesi hangi parti? Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş kimdir?

SOFYA ALAĞAŞ KİMDİR?

Özgeçmişi. Safiye Alagaş, 1990 yılında Siirt'in Pervari ilçesinin Erkent köyünde doğdu. 1993 yılında ailesiyle Adana'ya yerleşen Alagaş, ilkokul, ortaokul ve liseyi Adana'da tamamladı. Bir süre muhabirlik yapan Alagaş, çeşitli sivil toplum örgütlerinde çalıştı.

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