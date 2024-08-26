Sihirli Annem'in Çilek'i kimdir, kaç yaşında? Zeynep Özkaya evleniyor mu?

Sihirli Annem Çilek kimdir, kaç yaşında ve Zeynep Özkaya evleniyor mu soruları sık sık araştırılıyor. 2000'li yılların sevilen dizisi ' Sihirli Annem'de Çilek karakterini canlandıran Zeynep Özkaya, erkek arkadaşı Oğulcan Can'dan evlilik teklifi aldı. Sihirli Annem'in Çilek'i kimdir? Zeynep Özkaya kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…

SİHİRLİ ANNEM ÇİLEK KİMDİR?

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Çilek karakteri ile zihinlerde yer eden Zeynep Özkaya, 23 Ocak 1998 doğumludur. Oyunculuk kariyerine henüz çocuk yaşta adım atan ve sonrasında YouTube'da içerik üreticisi olarak da adından söz ettiren bir isim. İlk olarak 2003 yılında başlayan "Sihirli Annem" dizisinde canlandırdığı "Çilek" karakteriyle tanınan Özkaya, bu rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Oyunculuk kariyerini sürdürürken eğitimine de önem veren Özkaya, İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Şu anda YouTube'da aktif olarak içerik üreten Özkaya, sosyal medya platformlarında geniş bir takipçi kitlesiyle etkileşim halinde.

Dizileri:

İki Aile

Eyvah Halam

Altındağlı

Sihirli Annem

ZEYNEP ÖZKAYA EVLENİYOR MU?

Erkek arkadaşı Oğulcan Can'dan evlilik teklifi aldığı duyuran güzel oyuncu, o anlara ilişkin görüntüleri "Hayatımın şokunu yaşadım doğum gününe geldim sanarken olanlara bak inanılmaz mutluyum inanılmaz. Çok mutlu olalım aşkım benim" notuyla sosyal medya hesabından duyurdu.