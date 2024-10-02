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Sıfır araçlara zam geldi mi 2024? Güncel sıfır otomobil fiyatları!

Sıfır araçlara zam geldi mi 2024? Güncel sıfır otomobil fiyatları!
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Sıfır otomobil fiyatları yükseldi mi, yükselecek mi? 2024 Güncel araç fiyatları ne? Sıfır araçlara zam geldi mi? Değişen döviz kurları sebebi ile gayrimenkul ve araçlarda fiyatlar sürekli olarak değişim gösteriyor. Araç değiştirmek isteyen, yada ara sahibi olmak isteyen vatandaşlar ise güncel otomobil fiyatlarını araştırıyor. Peki sıfır araçlar zamlandı mı?

Sıfır araçlara zam geldi mi 2024? Sıfır otomobil fiyatları yükseldi mi, yükselecek mi? 2024 Güncel araç fiyatları ne? Döviz kurlarındaki dalgalanmanın ardından otomobil fiyatlarına zam yapıldı. Özellikle sıfır ve ikinci el otomobil piyasasında yaşanan fiyat artışları, tüketicilerin en uygun fiyatlı araçlara yönelmesine neden oldu. İşte sıfır araç almak isteyenler için güncel fiyat durumu…

2024 SIFIR ARAÇLARA ZAM GELDİ Mİ?

Döviz kurlarındaki değişimin otomobil fiyatlarına yansımasıyla birlikte, bazı markalar hem sıfır hem de ikinci el araçlarına zam yaptı. Sıfır otomobillere üreticiler son zamanlarda yüklü miktarda zam yapmaya başladı.

Sıfır araçlara zam geldi mi 2024? Güncel sıfır otomobil fiyatları!

GÜNCEL OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ

En ucuz otomobiller listesinde ilk sırada Fiat Egea yer alıyor. Onu sırasıyla Opel Corsa ve Suzuki Swift takip ediyor. İşte en güncel fiyatlarla sıfır otomobil listesi:

  • Fiat Egea 1.4 Fire Easy (95 hp, benzinli) – 969.900 TL
  • Opel Corsa Edition 1.2 (75 hp, manuel, benzin) – 1.075.900 TL
  • Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT GL Techno (otomatik, benzinli) – 1.170.000 TL
  • Renault Clio Evolution 1.0 TCe X-Tronic (90 hp) – 1.184.900 TL
  • MG ZS Comfort 1.0 AT (111 ps) – 1.209.000 TL
  • Seat Ibiza 1.0 EvoTSI (115 hp, Style DSG) – 1.310.000 TL
  • Ford Puma Titanium 1.0L EcoBoost (125 ps, manuel, hibrit) – 1.464.100 TL
  • Toyota Corolla 1.5 Vision Plus (Multidrive S) – 1.433.000 TL
  • TOGG V1 RWD Standart Menzil – 1.432.600 TL
  • Chery Omoda 5 Vision – 1.637.000 TL
  • Cupra Leon 1.5 eTSI (150 jp, DSG) – 1.800.000 TL
  • Audi A3 Sportback 35 Turbo FSI (150 bg, Advanced S Tronic) – 2.052.737 TL
  • BMW 120 M Sport (Mild Hybrid, 140 bg) – 2.298.200 TL
  • Mercedes A200 AMG (Benzin, otomatik) – 2.543.000 TL
  • BYD ATTO 3 – 1.590.000 TL

Otomobil fiyatlarındaki bu hareketlilik, döviz kurlarındaki belirsizliğin etkisiyle görülmekte. Özellikle fiyat artışlarının ikinci el piyasasında da etkili olduğu, galericiler arasında farklı görüşlerin ortaya çıktığı bir dönem yaşanıyor.

Sıfır araçlara zam geldi mi 2024? Güncel sıfır otomobil fiyatları!

Betül Cirit
Betül Cirit
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