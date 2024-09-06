Sıcak Takip filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sıcak Takip filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Sıcak Takip filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Sıcak Takip filmini izleyecek olanların merak ettiği Sıcak Takip konusu nedir, Sıcak Takip oyuncuları kimler ve Sıcak Takip özeti gibi konuları inceliyoruz.

SICAK TAKİP FİLMİ KONUSU NEDİR?

Rose Cooper, iş ahlakı çok yoğun olan bir San Antonio Polis Departmanı memurudur. Cooper'ın belediye başkanının oğlunu alkollü içki taşırken gaz vererek ateşe verdiği bir olayın ardından ("shotgun!"] diye bağırdıktan sonra), sahadaki beceriksizliği onu kanıt dolabına atar.

Cooper'ın komutanı Yüzbaşı Emmett, ona Felipe Riva ve karısı Daniella'yı koruyan ABD'li Marshal Jackson'a katılması için gizli bir görev verir. Riva, kartel lideri Vicente Cortez'e karşı tanıklık etmek zorundadır. Riva'nın evinde, Cooper ve Daniella üst kattayken bir çift maskeli suikastçı ve farklı bir çift suikastçı Jackson ve Felipe'yi öldürür. Daniella, içinde birçok çift ayakkabı bulunan bir bavulu alır ve kadınlar Riva'nın arabasıyla kaçarlar. Daniella daha sonra kaçmaya çalıştığında Cooper kendini ona kelepçeler.

Cooper'ın memur arkadaşları Dixon ve Hauser tarafından bulunurlar. Cooper, uzun boynuz dövmesini görünce memurların suikastçı ekiplerden biri olduğunu anlar ve kaçarak Daniella'nın Cortez'e karşı tanıklık edebileceği Dallas'a giderler.

Kadınlar Cooper'ın artık Daniella ile kaçan bir kaçak olarak etiketlendiğini öğrenirler. Bir traktör römorku arabaya çarpar ve her yere gizli kokain püskürtür. Cooper kamyon şoförünün onları bir mağazaya bırakmasını sağlar, burada Daniella ve kafası çok iyi olan Cooper kıyafetlerini değiştirir. Suikastçılar ortaya çıktığında, bir kamyonete bağlanmış bir at römorkuna saklanırlar. Kamyonet durduğunda Cooper onu çalmaya çalışır, ancak sahibi Red silahıyla yeniden ortaya çıkar. O ve Daniella kaçar, başka bir pikap bulur ve uzaklaşırlar.

Bayanlar kaynaşmaya devam eder ve Cooper katı, kuralcı doğasının bir erkekle tanışmasını zorlaştırdığını itiraf eder. Kamyonetin arkasında Randy adında bir adamın uyuduğunu görünce şaşırırlar. Randy, kız kardeşlerinin tacizci erkek arkadaşlarına acımasızca saldırdığı için ayak bileğinde kelepçe olan bir suçludur. Cooper, Randy'nin yardımı karşılığında bilekliği çıkarmayı kabul eder. Daniella, Randy'nin Cooper ile flört ettiğini görünce çok sevinir.

Daniella ayakkabı çantasının 4 milyon dolarlık gerçek elmasla kaplı olduğunu açıklayarak Cortez'in kara para aklama yöntemini ortaya çıkarır. Dixon ve Hauser ortaya çıkıp onlara ateş edince, Randy Hauser'a saldırır ve kadınların kaçmasına izin verir.

Kadınlar, Dixon ve Hauser onları yolda yakalayana kadar bir tur otobüsüne otostop çekerler. Direksiyona geçerek sahtekâr polislere ateş ederler ve sonunda adamları yoldan çıkarırlar. Başarılı olduktan sonra Daniella tek bir yumrukla Cooper'ı bayıltır.

Cooper uyanır ve Daniela'nın kendilerini takip eden suikastçılarla konuştuğunu görür. Kardeşini öldürmesinin intikamını almak için Cortez'i öldürmek üzere suikastçılarla birlikte çalıştığını öğreniriz. Ayrıca, Dallas'ta ifade vermeyecek, bunun yerine evinden çıkarılmadan önce kendisini 'kaçırmaları' için adamları tutacaktır. Cooper'ı terk eder ve adamlarla birlikte Vincente Cortez'i yakalamaya gider.

Kısa süre sonra Cooper olanları anlattıktan sonra suçsuz bulunur. Yüzbaşı Emmett ona Cortez'in icabına FBI'ın bakmasına izin vermesini tavsiye eder ama Cooper onu dinlemez.

Daniella'ya yaklaşmak için Cortez'in kızının quinceañera'sına erkek kılığında gizlice giren Cooper, Cortez'in kardeşinin cinayetini itiraf etmesini sağlamak için Daniella'ya dinleme cihazı taktırmaya çalışır. Banyoya giren bir kadın Cooper'ı sapık sanır ve onu dışarı atar. Partiye geri döndüğünde Emmett ile karşılaşır ve onun Cortez için çalıştığını öğrenir. Emmett ona silah çeker ama Cooper üzerine alkol döker ve ateş alması için onu şoklar.

Daniella Cortez'i köşeye sıkıştırır ve onu öldürme niyetini açıklar. Cooper gelir ve onu durdurur, ancak silah çekince Cooper onu vurarak öldürür.

Üç ay sonra Daniella hapisten çıkar ve Cooper onu alıp dışarı çıkarır. Daniella'ya çok değerli eski çift ayakkabılarıyla sürpriz yapar. Ayrıca Randy'nin de arabada kendisiyle birlikte olduğunu açıklar ve birlikte uzaklaşırlarken Daniella, Cooper'ın yeni "vahşi tarafını" beğenir.

SICAK TAKİP FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular : Dolph Lundgren, Ron Perlman, Tony Jaa, Cary-Hiroyuki Tagawa, Celina Jade