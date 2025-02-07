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Sibil Çetinkaya kimdir? Sibil Çetinkaya kaç yaşında, mesleği ne?

Sibil Çetinkaya kimdir? Sibil Çetinkaya kaç yaşında, mesleği ne?
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Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya hakkında 'Kızın yüzü puf böreği gibi şiş' yorumunu yaparak dikkat çekti. Peki, Sibil Çetinkaya kimdir? Sibil Çetinkaya kaç yaşında, mesleği ne?

Sibil Çetinkaya'nın reklamını yaptığı bir ürünü kullanıyor gibi gösterip kullanmadığı iddia edildi ve ünlü fenomen sosyal medyada eleştirildi. Demet Akalın ise konuya dahil olarak Sibil Çetinkaya için sert ifadeler kullandı. Sibil Çetinkaya kimdir? Sibil Çetinkaya kaç yaşında, mesleği ne?

SİBİL ÇETİNKAYA KİMDİR?

Sibil Çetinkaya, 10 Mayıs 1994 doğumlu bir sosyal medya fenomenidir. Eğitim hayatına ilkokul ve lise yıllarının ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim bölümünde devam etmiştir. Üniversite yıllarında eğitimine uluslararası bir boyut kazandırarak değişim programıyla Londra'ya gitmiş ve çocukluk hayali olan oyunculuk alanında adımlar atmıştır. Ancak Türkiye'ye döndüğünde oyunculuk sektörüne yönelmek yerine farklı bir yol çizmeyi tercih etmiştir.

Üniversitesinin son senesinde Bilgi Üniversitesi'ndeki çeşitli kamera önü projelerinde yer alarak deneyim kazanan Sibil, mezuniyetinin ardından medya sektörüne kamera arkası pozisyonlarında katkı sağlamıştır. Zamanla kendi yaratıcılığını ve vizyonunu daha özgür bir şekilde ifade etmek isteyen Sibil, YouTube platformunda kendi kanalını açarak içerik üretmeye başlamıştır. Çektiği vloglar ve çeşitli konsept videolarla izleyicileriyle buluşan Sibil Çetinkaya, özgün içerikleri ve renkli kişiliğiyle dijital dünyada kendine sağlam bir yer edinmiştir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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