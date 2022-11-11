Sibel Taşçıoğlu kimdir? Sibel Taşçıoğlu kaç yaşında, nereli? Sibel Taşçıoğlu oynadığı dizi ve filmler neler? Sibel Taşçıoğlu İnstagram hesabı!
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Oyuncu Sibel Taşçıoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Sibel Taşçıoğlu kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Sibel Taşçıoğlu kimdir? Sibel Taşçıoğlu kaç yaşında, nereli? Sibel Taşçıoğlu oynadığı dizi ve filmler neler? Sibel Taşçıoğlu İnstagram hesabı!
Sibel Taşçıoğlu Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Şermin Yazıcı karakteriyle adından söz ettirmiştir. Şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisindeki rolüyle dikkatleri çeken Sibel Taşçıoğlukimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Peki, Sibel Taşçıoğlu kimdir? Sibel Taşçıoğlu kaç yaşında, nereli? Sibel Taşçıoğlu oynadığı dizi ve filmler neler? Sibel Taşçıoğlu İnstagram hesabı!Detaylar haberimizdedir…
1995 yılında Bursa Devlet Tiyatrosunda 'Tılsım' adlı çocuk oyununda oynadı. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. 2000 - 2003 yılları arasında Tiyatro Fora'da Yan Etkili Konuşmalar, Tekrar Çal Sam, Apaçık adlı oyunlarda oynadı. 2007 yılında Kenter Tiyatrosu'nda Anna Karenina oyununda rol aldı. 1998'den bu yana Rus Gelin adlı ilk sinema filminde ve Kırık Ayna, Mühürlü Güller, Yadigar, Ekmek Teknesi, Gözyaşı Çetesi, Gönül Salıncağı, Serçe ve Pulsar adlı TV dizilerinde rol aldı. Aynı zamanda animasyon filmlerde seslendirme yapmaktadır. Taşçıoğlu, Medcezir adlı televizyon dizisinde Nevin karakterini canlandırmıştır. Taşçıoğlu, Murat Kolçak Köstendil ile evlidir.
Ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu 28 Temmuz 1976 tarihinde Bursa'da dünyaya gelmiştir.
2022- Kızılcık Şerbeti
2018-2022 Bir Zamanlar Çukurova
2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem
2016 Kehribar
2013 Medcezir
2012 Bulutların Ötesi
2010 Yasemince
2009 Aile Saadeti
2008 Pulsar
2007 Gönül Salıncağı
2006 Gözyaşı Çetesi
2004 Büyük Buluşma
2004 Yadigar
2003 Mühürlü Güller
2002 Ekmek Teknesi
Berivan
Kibar Ana
Anne Babamla Evlensene
2000 Karakolda Ayna Var
Evdeki Yabancı
1999 Akşam Güneşi
1995 Çiçek Taksi