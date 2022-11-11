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Kızılcık Şerbeti Pembe kim? Pembe Ünal gerçekte kim, adı ne? Kızılcık Şerbeti Pembe Ünal karakterini kim canlandırıyor?

Sibel Taşçıoğlu Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Şermin Yazıcı karakteriyle adından söz ettirmiştir. Şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisindeki rolüyle dikkatleri çeken Sibel Taşçıoğlukimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Peki, Sibel Taşçıoğlu kimdir? Sibel Taşçıoğlu kaç yaşında, nereli? Sibel Taşçıoğlu oynadığı dizi ve filmler neler? Sibel Taşçıoğlu İnstagram hesabı!Detaylar haberimizdedir…

SİBEL TAŞÇIOĞLU KİMDİR?

1995 yılında Bursa Devlet Tiyatrosunda 'Tılsım' adlı çocuk oyununda oynadı. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. 2000 - 2003 yılları arasında Tiyatro Fora'da Yan Etkili Konuşmalar, Tekrar Çal Sam, Apaçık adlı oyunlarda oynadı. 2007 yılında Kenter Tiyatrosu'nda Anna Karenina oyununda rol aldı. 1998'den bu yana Rus Gelin adlı ilk sinema filminde ve Kırık Ayna, Mühürlü Güller, Yadigar, Ekmek Teknesi, Gözyaşı Çetesi, Gönül Salıncağı, Serçe ve Pulsar adlı TV dizilerinde rol aldı. Aynı zamanda animasyon filmlerde seslendirme yapmaktadır. Taşçıoğlu, Medcezir adlı televizyon dizisinde Nevin karakterini canlandırmıştır. Taşçıoğlu, Murat Kolçak Köstendil ile evlidir.

SİBEL TAŞÇIOĞLU KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu 28 Temmuz 1976 tarihinde Bursa'da dünyaya gelmiştir.

SİBEL TAŞÇIOĞLU OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER NELER?

2022- Kızılcık Şerbeti

2018-2022 Bir Zamanlar Çukurova

2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem

2016 Kehribar

2013 Medcezir

2012 Bulutların Ötesi

2010 Yasemince

2009 Aile Saadeti

2008 Pulsar

2007 Gönül Salıncağı

2006 Gözyaşı Çetesi

2004 Büyük Buluşma

2004 Yadigar

2003 Mühürlü Güller

2002 Ekmek Teknesi

Berivan

Kibar Ana

Anne Babamla Evlensene

2000 Karakolda Ayna Var

Evdeki Yabancı

1999 Akşam Güneşi

1995 Çiçek Taksi