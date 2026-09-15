SGK Uzmanı Ete: Şartları Taşıyanlar Aynı Anda 2 Farklı Aylık Alabilir
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SGK Uzmanı Dilek Ete, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatına göre belli şartları taşıyan vatandaşların aynı anda 2 farklı aylık alabileceğini açıkladı.
SGK Uzmanı Dilek Ete, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatına göre belli şartları taşıyan vatandaşların aynı anda 2 farklı aylık alabileceğini açıkladı.
Ete, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bilgilendirmede çift maaş hakkı sağlayan tüm kritik koşulları tek tek sıraladı.
Kaynak: Haber Merkezi