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SGK Uzmanı Ete: Şartları Taşıyanlar Aynı Anda 2 Farklı Aylık Alabilir

SGK Uzmanı Ete: Şartları Taşıyanlar Aynı Anda 2 Farklı Aylık Alabilir
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SGK Uzmanı Dilek Ete, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatına göre belli şartları taşıyan vatandaşların aynı anda 2 farklı aylık alabileceğini açıkladı.

SGK Uzmanı Dilek Ete, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatına göre belli şartları taşıyan vatandaşların aynı anda 2 farklı aylık alabileceğini açıkladı.

Ete, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bilgilendirmede çift maaş hakkı sağlayan tüm kritik koşulları tek tek sıraladı.

Kaynak: Haber Merkezi
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