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ŞGC Başkanı Azizoğlu, STK ve Basın İş Birliğini Görüştü

ŞGC Başkanı Azizoğlu, STK ve Basın İş Birliğini Görüştü
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GGF Başkan Yardımcısı ve ŞGC Başkanı Halil Azizoğlu ise Şırnak'ta sivil toplum ve basın kuruluşları arasındaki iletişimin güçlendirilmesinin kentin ortak meselelerinin gündeme taşınması açısından önemli olduğunu söyledi.

Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu (GGF) Başkan Yardımcısı ve Şırnak Gazeteciler Cemiyeti (ŞGC) Başkanı Halil Azizoğlu, Şırnak Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Bayram Günel’i makamında ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede sivil toplum kuruluşlarının kent yaşamındaki rolü, kamu kurumları ile STK’lar arasındaki iş birliği ve yerel basının toplumun doğru bilgilendirilmesindeki önemi ele alındı.

STK’lar ve basın için iş birliği mesajı

Şırnak’ta sivil toplum alanında yürütülen çalışmaların değerlendirildiği ziyarette, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iletişimin daha da güçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Görüşmede ayrıca yerel basının kentte yaşanan gelişmeleri kamuoyuna doğru, tarafsız ve hızlı şekilde aktarmadaki rolü üzerinde duruldu. Basın kuruluşlarının sivil toplum faaliyetlerinin görünür hale gelmesine ve vatandaş ile kurumlar arasında sağlıklı iletişim kurulmasına önemli katkı sunduğu ifade edildi.

Şırnak Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Bayram Günel, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sivil toplum kuruluşlarının toplumsal dayanışmanın ve ortak aklın önemli unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Günel, “Sivil toplum kuruluşlarımızın kentimizin gelişimine ve toplumsal dayanışmaya sunduğu katkıyı son derece önemsiyoruz. Kamu kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve basın kuruluşlarımız arasındaki iletişim ve iş birliğinin güçlenmesi, vatandaşlarımızın doğru bilgilendirilmesi ve sorunların çözümüne ortak akılla yaklaşılması açısından büyük önem taşıyor. Bu anlamda yerel basınımızın yapıcı ve sorumlu gazetecilik anlayışını da değerli buluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Azizoğlu “Güçlü toplum, güçlü iletişimle mümkün’’

GGF Başkan Yardımcısı ve ŞGC Başkanı Halil Azizoğlu ise Şırnak’ta sivil toplum ve basın kuruluşları arasındaki iletişimin güçlendirilmesinin kentin ortak meselelerinin gündeme taşınması açısından önemli olduğunu söyledi.

Haber: Halil Azizoğlu

Kaynak: Haber Platformu
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