Sezin Öney, gazeteci ve siyaset bilimci kimliğiyle medyada yer almaktadır. Çalışmaları ve görüşleriyle çeşitli platformlarda takip edilmektedir. Sezin Öney ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.Sezin Öney kimdir? Sezin Öney kaç yaşında, nereli?

SEZİN ÖNEY KİMDİR?

Sezin Öney, 1975 yılında İzmir'de doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olduktan sonra, Columbia Üniversitesi'nde siyaset bilimi alanında yüksek lisans yaptı. Kariyerine ABD'de düşünce kuruluşlarında başladıktan sonra 2007'de Türkiye'ye döndü. Hürriyet ve Habertürk'te dış politika muhabiri olarak çalıştı. 2017'de Türkiye'nin ilk siyasi analiz dergisi Politik Yol'u kurdu. Avrupa Birliği ilişkileri, Türk dış politikası ve popülizm alanlarında uzmanlaşan Öney, medya ve akademide tanınan bir isim oldu. Ailesi akademik ve kültürel geçmişe sahip olan Öney, İstanbul, Ankara, İzmir, Budapeşte ve Selanik gibi şehirlerde yaşadı.

SEZİN ÖNEY KAÇ YAŞINDA?

Sezin Öney, 1975 doğumlu olup, 2025 yılı itibarıyla 50 yaşındadır. İzmir'de dünyaya gelen Öney, akademik ve profesyonel kariyerini Türkiye ve yurt dışında başarıyla sürdürüyor. Siyaset bilimi ve dış politika alanındaki uzmanlığıyla tanınan Öney, medya ve akademi dünyasında önemli bir yere sahip. Yaşı ve deneyimi, alanındaki derin bilgi birikimini pekiştirerek, onun görüşlerine olan ilgiyi artırıyor.

SEZİN ÖNEY NERELİ?

Sezin Öney, 1975 yılında İzmir'de doğmuştur. Doğduğu şehirde başlayan yaşamı, akademik ve profesyonel kariyeri boyunca farklı kentlerde devam etse de, İzmir onun köklerini ve kimliğini şekillendiren önemli bir merkez olarak öne çıkıyor. Ege'nin kültürel zenginliği ve dinamizmi, Öney'in düşünce dünyasında da iz bırakmış, kariyerinde geniş bir perspektif kazanmasına katkı sağlamıştır.

SEZİN ÖNEY NE İŞ YAPIYOR?

Sezin Öney, gazeteci ve siyaset bilimci olarak faaliyet gösteriyor. Uzun yıllardır dış politika ve uluslararası ilişkiler alanında çalışan Öney, Türkiye'nin önemli medya kuruluşlarında muhabirlik ve köşe yazarlığı yapmıştır. Aynı zamanda Türkiye'nin ilk siyasi analiz dergisi olan Politik Yol'un kurucusu olarak, siyasi gelişmeleri derinlemesine inceleyip yorumlayan bir uzman konumunda bulunuyor. Akademik bilgi birikimi ve deneyimiyle medya ve siyaset dünyasında aktif bir rol üstleniyor.