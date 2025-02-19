Sezen Aksu İlk Kez Söyledi; Bana Sor

Şarkının Tamamı Haftaya Annem Ankara'da

Kanal D'nin sevilen dizisi Annem Ankara'nın yeni tanıtımında izleyiciyi büyük bir sürpriz karşıladı. Başrollerini Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür'ün paylaştığı Annem Ankara'nın yeni bölüm tanıtımında Sezen Aksu'nun Ferdi Tayfur'a ithafen okuduğu 'Bana Sor' şarkısı ilk kez yayınlandı. Seyirci, Sezen Aksu'nun sesinden Ferdi Tayfur şarkısıyla duygusal anlar yaşadı.

Minik Serçe'den 'Bana Sor'

Hikayesiyle izleyiciyi derinden etkileyen Annem Ankara'nın yeni tanıtımında Sezen Aksu sürprizi yaşandı. Minik Serçe'nin, geçtiğimiz ay kaybettiğimiz usta sanatçı Ferdi Tayfur'un 'Bana Sor' adlı şarkısına yeniden hayat verdiği ortaya çıktı. Ahmet Selçuk İlkan'ın sözlerini yazdığı, Sait Büyükçınar'ın bestelediği ve 1990 yılında ilk defa Ferdi Tayfur'un Hoşçakal albümüyle piyasaya sürülen efsane şarkı, Aksu'nun büyülü sesinden Annem Ankara'da izleyiciyle buluştu.

Tamamı Haftaya Annem Ankara'da

İzleyicileri heyecanlandıran tanıtım sonrası dizinin ve Sezen Aksu'nun fanları şarkının tamamını merak etmeye başladı. Aksu'nun sesinden 'Bana Sor', tam haliyle haftaya Annem Ankara'nın yeni bölümünde ekrana gelecek.

Annem Ankara çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de.