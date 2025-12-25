Haberler

Şeytani plan! Kilolarca uyuşturucuyu hayvanların karın boşluklarına yerleştirmişler

Güncelleme:
Türkiye son günlerde uyuşturucu soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarla sarsılırken, Siirt'te küçükbaş hayvanların karın boşluklarının içine gizlenmiş halde 54,6 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gelişmeyi duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, durumun küçükbaş hayvanlarda bulunan dikiş izlerinden anlaşıldığını ve operasyonda 2 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

  • Siirt'te küçükbaş hayvanların karın boşluklarına gizlenmiş 54,6 kg metamfetamin ele geçirildi.
  • Operasyonda R.M. ve K.Y. isimli iki şüpheli gözaltına alındı.
  • Hayvanların karın kısımlarında dikiş izleri tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siirt'te küçükbaş hayvanların karın boşluklarının içine gizlenmiş halde 54,6 kg metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildiğini duyurdu.

"MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR, SÜRECEK"

Operasyon hakkındaki detayları X hesabından yaptığı paylaşımda anlatan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı; "Vatandaşlarımın bilmesini isterim ki hangi yöntemi denerlerse denesinler, zehir tacirleriyle mücadelemiz amansız sürüyor, sürmeye de devam edecek!

DİKİŞ İZLERİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Siirt ve Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile Hakkari İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan ortak çalışmalarda; Siirt'in Baykan ilçesinde durdurulan bir çekicinin dorsesinde bulunan, küçükbaş hayvanların bazılarının karın kısımlarının yan tarafında DİKİŞ İZLERİ olduğu tespit edildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yapılan incelemeler sonucu 29 adet küçükbaş hayvanın karın boşluklarının içine gizlenmiş halde 54,6 kg Metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyonda R.M. ve K.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

alacaksın o kadar uyuşturucuyu ikisinin makatına yerleştireceksin ki hanyayla konyayı anlasınlar

Yorum Beğen184
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyusuf:

pek inandırıcı gelmedi. gündem olma çabası

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme102
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünür:

Bu awkk hrtları kadar bu ulkede vahsısı yok haını yok vallahı bıllahı hatta belkıde dunyada yok

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDemir Acer:

Kazandiklarini kurusu kuruşuna pkksgdypg ye aktarıyorlar, işte hainlik ajanlık böyle bir şey.

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

80 ve 90 yıllarda da uyuşturucuyu folyo ya sarıp tavukların içine sokup sevkiyatlar yapılırdı. Eski bakan Sadettin Tantan ve Hortum Süleyman olayı çözmüştü.

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFATMA KURUMLU:

olayı çözmüş ve hortumu kendilerine çevirmişti

yanıt6
yanıt3

Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın

