Şeytani plan! Kilolarca uyuşturucuyu hayvanların karın boşluklarına yerleştirmişler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siirt'te küçükbaş hayvanların karın boşluklarının içine gizlenmiş halde 54,6 kg metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildiğini duyurdu.

"MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR, SÜRECEK"

Operasyon hakkındaki detayları X hesabından yaptığı paylaşımda anlatan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı; "Vatandaşlarımın bilmesini isterim ki hangi yöntemi denerlerse denesinler, zehir tacirleriyle mücadelemiz amansız sürüyor, sürmeye de devam edecek!

DİKİŞ İZLERİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Siirt ve Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile Hakkari İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan ortak çalışmalarda; Siirt'in Baykan ilçesinde durdurulan bir çekicinin dorsesinde bulunan, küçükbaş hayvanların bazılarının karın kısımlarının yan tarafında DİKİŞ İZLERİ olduğu tespit edildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yapılan incelemeler sonucu 29 adet küçükbaş hayvanın karın boşluklarının içine gizlenmiş halde 54,6 kg Metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyonda R.M. ve K.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı."