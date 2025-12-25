Şeytani plan! Kilolarca uyuşturucuyu hayvanların karın boşluklarına yerleştirmişler
Türkiye son günlerde uyuşturucu soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarla sarsılırken, Siirt'te küçükbaş hayvanların karın boşluklarının içine gizlenmiş halde 54,6 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gelişmeyi duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, durumun küçükbaş hayvanlarda bulunan dikiş izlerinden anlaşıldığını ve operasyonda 2 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
- Siirt'te küçükbaş hayvanların karın boşluklarına gizlenmiş 54,6 kg metamfetamin ele geçirildi.
- Operasyonda R.M. ve K.Y. isimli iki şüpheli gözaltına alındı.
- Hayvanların karın kısımlarında dikiş izleri tespit edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siirt'te küçükbaş hayvanların karın boşluklarının içine gizlenmiş halde 54,6 kg metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildiğini duyurdu.
"MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR, SÜRECEK"
Operasyon hakkındaki detayları X hesabından yaptığı paylaşımda anlatan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı; "Vatandaşlarımın bilmesini isterim ki hangi yöntemi denerlerse denesinler, zehir tacirleriyle mücadelemiz amansız sürüyor, sürmeye de devam edecek!
DİKİŞ İZLERİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Siirt ve Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile Hakkari İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan ortak çalışmalarda; Siirt'in Baykan ilçesinde durdurulan bir çekicinin dorsesinde bulunan, küçükbaş hayvanların bazılarının karın kısımlarının yan tarafında DİKİŞ İZLERİ olduğu tespit edildi.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Yapılan incelemeler sonucu 29 adet küçükbaş hayvanın karın boşluklarının içine gizlenmiş halde 54,6 kg Metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyonda R.M. ve K.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı."