Şeyma Subaşı, cesur ve iddialı paylaşımlarıyla bilinen bir isim. Sosyal medya hesaplarında milyonlarca takipçisi bulunan Subaşı, özel hayatını da sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Yeni sevgilisi hakkında henüz çok fazla bilgi olmasa da, Şeyma Subaşı'nın mutluluğu ve paylaşımlarındaki pozitif enerji dikkatlerden kaçmıyor. Peki, Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi kim? Şeyma Subaşı kime aşık oldu?

ŞEYMA SUBAŞI'NIN YENİ SEVGİLİSİ KİM?

Instagram hesabından bir videosunu yayınlayarak itirafta bulunan Şeyma Subaşı "Tahmin edin ne oldu çocuklar? Yine aşık oldum. LOL. Ve neredeyse düşünüyordum... Acaba herhangi bir heyecan, herhangi bir yer veya herhangi bir insan olacak mı? Ve ne oldu biliyor musunuz? Evet. Hala hissedecek çok şey var. En tatlı zaman her yerde hissediyorum" ifadelerini kullandı.

ŞEYMA SUBAŞI KİME AŞIK OLDU?

Şeyma Subaşı'nın aşık olduğu ismin kim olduğu ise merak konusu oldu. Şeyma Subaşı son olarak milli futbolcu Barış Alper Yılmaz ile anılmıştı. Yılmaz'ın yakın arkadaşlarıyla kaldığı lüks otelde Şeyma Subaşı'yı ağırladığı, ikilinin ilerleyen dakikalarda samimi şekilde eğlendiği iddia edilmişti.

ACUN ILICALI İLE EVLENDİĞİ YERE GİTMİŞTİ

Paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde 7 yıl önce Acun Ilıcalı ile Fransa, St. Tropez'de nikahının kıyıldığı yerde poz vererek "Buraya geri döndüğümde biraz duygusallaştım çünkü 7 yıl önce burada evlenmiştim" notuyla paylaşmıştı.