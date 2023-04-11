Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Şeyhmus Dinçel hakkında araştırmalar yapılıyor. Şeyhmus Dinçel kimdir? Şeyhmus Dinçel kaç yaşında, nereli? Şeyhmus Dinçel hayatı ve biyografisi!

1 Mayıs 1966'da Mardin'de doğdu. Baba adı Bilal, anne adı Selma'dır.

Mimar, Dicle Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesini bitirdi.

1991-1993 yılları arasında Suudi Arabistan'da inşaat firmasında çalıştı. Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım Peyzaj Mimarlığı Bölümünde misafir öğretim görevlisi olarak çalıştı. Şanlıurfa Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Üyeliği yaptı. Mardin'de 20'ye yakın restorasyon proje ve uygulamasında bulundu. 2007-2008 Mardin'deki antik şehir Dara'da kazı komisyonlarında bulundu. Tarihî şehirlerin gelişimi, Mardin taşının özellikleri, restorasyonun ana ilkeleri konusunda yurt içi ve yurt dışında Sempozyumlarda bildirim sundu. Mardin Kent Konseyi Kurucu Genel Sekreterliği, Mardin Kültür Turizm Tanıtım Derneği Başkanlığı, Artuklu Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Mardin MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeliği, Mardin Ensar Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2004-2007 yılları arasında AK PARTİ Mardin İl Başkanlığı görevinde bulundu.

Çok iyi düzeyde Arapça ve orta-üstü düzeyde İngilizce bilen Dinçel, evli ve 4 çocuk babasıdır.