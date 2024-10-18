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Şevval Sam Konak Belediyesi'nden ne kadar alacak? 29 Ekim konseri için kaç TL alıyor?

Şevval Sam Konak Belediyesi'nden ne kadar alacak? 29 Ekim konseri için kaç TL alıyor?
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Ünlü sanatçı Şevval Sam'ın, Konak Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 29 Ekim konseri için ne kadar ücret alacağı merak konusu oldu. Sanatçının konser başına alacağı ücret sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Peki, Şevval Sam 29 Ekim konseri için ne kadar alacak?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Konak Belediyesi'nin organize ettiği etkinlikte sahne alacak olan Şevval Sam'ın, bu iki saatlik performansı karşılığında 5 milyon 300 bin TL alacağı iddia edildi. Bu iddia, sosyal medyada ve çeşitli platformlarda geniş çapta tartışmalara neden oldu. Bazı vatandaşlar, bu tutarı yüksek bularak eleştirirken, diğerleri ise sanatçıların emeklerine saygı gösterilmesi gerektiğini savundu. Peki, Şevval Sam Konak Belediyesi'nden ne kadar alacak? 29 Ekim konseri için kaç TL alıyor?

ŞEVVAL SAM KONAK BELEDİYESİ'NDEN NE KADAR ALACAK?

Katıldığı bir davette kadın cinayetleriyle ilgili yöneltilen bir soruya cevap vermemesi üzerine eleştiri oklarını üzerine çeken Şevval Sam, bu kez 2 saatlik bir konser için belediyeden alacağı para ile gündeme geldi.

Şevval Sam Konak Belediyesi'nden ne kadar alacak? 29 Ekim konseri için kaç TL alıyor?

ŞEVVAL SAM 29 EKİM KONSERİ İÇİN KAÇ TL ALIYOR?

Şevval Sam'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Konak Belediyesi'nden alacağı ücret sosyal medyada paylaşıldı. Konak Belediyesi'nin 2 saatlik konser için ünlü sanatçıya 5 milyon 300 bin TL ödeme yapacağı öne sürüldü.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Cumhuriyet Bayramı Konak Belediyesi Etkinlikler Soğuk Haber Şevval Sam Magazin 29 Ekim 3-sayfa Müzik

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