Şevval Sam Konak Belediyesi'nden ne kadar alacak? 29 Ekim konseri için kaç TL alıyor?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Konak Belediyesi'nin organize ettiği etkinlikte sahne alacak olan Şevval Sam'ın, bu iki saatlik performansı karşılığında 5 milyon 300 bin TL alacağı iddia edildi. Bu iddia, sosyal medyada ve çeşitli platformlarda geniş çapta tartışmalara neden oldu. Bazı vatandaşlar, bu tutarı yüksek bularak eleştirirken, diğerleri ise sanatçıların emeklerine saygı gösterilmesi gerektiğini savundu. Peki, Şevval Sam Konak Belediyesi'nden ne kadar alacak? 29 Ekim konseri için kaç TL alıyor?

ŞEVVAL SAM KONAK BELEDİYESİ'NDEN NE KADAR ALACAK?

Katıldığı bir davette kadın cinayetleriyle ilgili yöneltilen bir soruya cevap vermemesi üzerine eleştiri oklarını üzerine çeken Şevval Sam, bu kez 2 saatlik bir konser için belediyeden alacağı para ile gündeme geldi.

ŞEVVAL SAM 29 EKİM KONSERİ İÇİN KAÇ TL ALIYOR?

Şevval Sam'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Konak Belediyesi'nden alacağı ücret sosyal medyada paylaşıldı. Konak Belediyesi'nin 2 saatlik konser için ünlü sanatçıya 5 milyon 300 bin TL ödeme yapacağı öne sürüldü.