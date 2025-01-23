Sevk başvurusu nedir? Sevk başvurusu nasıl yapılır?

Sevk başvurusu nedir? sorusunun cevabı merak ediliyor. Sevk başvurusu, askerlik yükümlülüğünün yerine getirilmesi için zorunlu bir adımdır. e-Devlet üzerinden sevk başvurusu nasıl yapılır ve sevk tarihleri nasıl sorgulanır gibi konuları öğrenmek, işlemleri kolaylaştıracaktır. Peki, Sevk başvurusu nedir? Detaylar haberimizde...

SEVK BAŞVURUSU NEDİR?

Sevk başvurusu, askerlik yükümlülüğünü yerine getirmek isteyen kişilerin, belirlenen tarih ve şartlara uygun şekilde askerlik görevine başlamadan önce gerçekleştirdiği resmi başvuru sürecidir.

SEVK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sevk başvurusu, Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenir ve yükümlülerin askerlik yerlerinin belirlenmesi, sevk tarihinin planlanması gibi işlemleri kapsar.

e-Devlet Üzerinden: Sevk başvurusu, e-Devlet üzerinden Askerlik İşlemleri bölümünden yapılabilir.

Askerlik Şubesi: Şahsen askerlik şubelerine giderek başvuru yapılabilir.

Belgelerin Hazırlanması: Sevk belgesi, kimlik kartı ve varsa sağlık raporu gibi belgeler başvuru sırasında gereklidir.

Sevk Tarihi ve Yeri: Başvuru tamamlandıktan sonra birliğiniz ve teslim tarihiniz belirlenir. Bu bilgiler genellikle e-Devlet üzerinden görüntülenebilir.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

2025 memur zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti 243 bin 13 TL oldu.

BEDELLİ ASKERLİK 2025 SEVK TARİHLERİ

Bedelli askerlik hizmetine katılmaya hak kazanan adayların yerleştirme ve sevk süreçlerine dair tüm detaylar, 23 Ocak 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden erişime açılmıştır. Adaylar, teslim olacakları birlik bilgilerini ve sevk tarihlerini e-Devlet üzerinden öğrenebilirler. Belirlenen sevk tarihleri ise şu şekildedir:

02 Şubat 2025

01 Mart 2025

03 Nisan 2025

08 Mayıs 2025

12 Haziran 2025

10 Temmuz 2025

07 Ağustos 2025

04 Eylül 2025

07 Ekim 2025

06 Kasım 2025

04 Aralık 2025