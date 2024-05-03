Sevk başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? E-devlet sevk belgesi alma 2024!

Sevk başlangıç tarihi, askerlik yapacak kişinin birliklerine teslim olacağı tarihin başlangıcını ifade eder. Sevk başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? E-devlet sevk belgesi alma 2024 konuları araştırılıyor. Bu belge, askerlik yükümlülerinin sevk tarihinden 10 gün öncesinden itibaren e-Devlet üzerinden ya da askerlik şubelerinden temin edilebilir. Sülüs belgesi nasıl alınır ve e-Devlet üzerinden işlem yapma detayları haberimizde yer alıyor.

SEVK BAŞVURUSU NEREDEN ALINIR?

Sülüs Belgesi, internet üzerinden kolayca erişilebilen bir belge haline geldi. Bu belge, silah altına alınan kişilerin kışla bilgilerini ve birliğe katılma tarihini içerir. Diğer bir adıyla Sevk Belgesi olarak da bilinen sülüs, celp yerlerinin duyurulmasının ardından e-Devlet üzerinden erişilebilir hale gelir ve çıktısı alınabilir.

Yükümlüler, sevk tarihinden itibaren 10 gün öncesinden başlayarak bu belgeyi e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesinden temin edebilirler. Ancak sevk belgesini almayanlar veya aldığı halde belirtilen süre içinde birliğe katılmayanlar, yasal işlemle karşı karşıya kalabilirler.

SEVK BELGESİ NASIL ALINIR 2024?

"Kamu Kurumları" seçeneği menüden seçilir.

"Milli Savunma Bakanlığı" seçeneğine tıklanır.

"Askerliğe Sevk Belgesi / Askerlik Durum Belgesi" başlığı altından belge görüntülenir ve çıktısı alınır.

SEVK BAŞLANGIÇ TARİHİ NE ZAMAN?

Sevk başlangıç tarihi, bir askerin askerlik görevine başlayacağı günü belirtir. Bu, kişinin askeri birliğe teslim olacağı tarihin başlangıcıdır. Sevk bitiş tarihi ise, askerin askerlik görevini tamamlayacağı ve birliğe teslim olacağı son günü ifade eder.