2025 yılı itibarıyla Sevil Akdağ kimdir sorusu yeni bir boyut kazandı. İstanbul Fatih'te yaşanan trajik bir olay sonrası gündeme gelen Akdağ, arkadaşı Elif Kırav ile yaşadığı tartışmanın ardından Kırav'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Sevil Akdağ kimdir ve son günlerde neden gündemde soruları bu gelişmenin ardından daha da önem kazandı. Peki, Sevil Akdağ kimdir? Sevil Akdağ kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

SEVİL AKDAĞ KİMDİR?

Sevil Akdağ, 3 Temmuz 1993 tarihinde Mardin'de doğmuş, 2025 yılı itibarıyla 32 yaşında olan bir oyuncudur. Küçük yaşlardan itibaren müzik ve televizyona ilgi duyan Akdağ, lise eğitimini tamamladıktan sonra modellik yaparak kariyerine adım atmıştır. Birçok reklam filmi ve promosyon projesinde yer aldıktan sonra, kısa filmler ve müzik kliplerinde oyunculuk yapmıştır.

Kariyeri boyunca çeşitli sinema ve televizyon projelerinde rol alan Sevil Akdağ, "Enna: Kara Büyü", "Kulyas: Lanetin Bedeli" ve "Mazlum Kuzey & Kuddusi 2: La! Kasada Para Var!" gibi filmlerde yer almıştır. Televizyon dizileri arasında ise "Tutunamayanlar", "Yasak Elma" ve "Benim Tatlı Yalanım" gibi yapımlarda oyunculuk yapmıştır.

SEVİL AKDAĞ, ELİF KIRAV'I NEDEN ÖLDÜRDÜ?

2025 yılında, İstanbul Fatih'te arkadaşı Elif Kırav ile yaşadığı bir tartışma sonucunda Kırav'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gündeme gelmiştir. Olayın ardından gözaltına alınan Akdağ, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiştir.