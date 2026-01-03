Haberler

Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar

Güncelleme:
Diyarbakır'da 23 yaşındaki erkek arkadaşı Muhammet Varoğlu'nu öldüren 16 yaşındaki M.A, "Telefonunda gizlice çektiği bana ait uygunsuz görüntüler vardı. Ayrılırsam bunu yaymakla tehdit ediyordu. Uyuşturucu kullanmıştım. Ağabeyime ait tabancayla kendisini vurdum" dedi. Varoğlu'nun telefonundan görüntüler çıkmayınca mahkeme, M.A'yı 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'nde 16 yaşındaki M.A. tarafından öldürülen 23 yaşındaki Muhammet Varoğlu cinayetiyle ilgili görülen davada karar çıktı.

"GÖRÜNTÜLERİ AİLEME VERMEKLE TEHDİT EDİYORDU"

Pedagog eşliğinde ifadesi alınan M.A. cinayeti neden işlediğini anlattı. Muhammet Varoğlu'nun erkek arkadaşı olduğunu belirten M.A., "Muhammed'in elinde bana ait uygunsuz görüntüler vardı. Kendisinden ayrıldığım taktirde bu görüntüleri aileme vermekle tehdit ediyordu. Uyuşturucu kullanmıştım. Tehdit edildiğim için evde ağabeyime ait tabancayı alarak kendisiyle buluşmak istedim. Silahı yanıma almamdaki amacım onu öldürmek değildi.

"SİLAH ATEŞ ALDI"

Arkadaşının evine gittik. Orada kendisine görüntülerimi silmesini söyledim ve silahı çekip kendisine doğrulttum. O da elini havaya kaldırıp 'Tamam dur' sileceğim dedi. Bu sırada silah ateş aldı. Uyuşturucunun etkisi altındaydım.

"BANA DEFALARCA TEMASTA BULUNDU"

Ben onu çok sevmiştim. Bir hafta geçtikten sonra bana karşı niyetinin farklı olduğunu anladım. Bana defalarca temasta bulundu. Özel bölgelerime dokundu. Gizlice uygunsuz fotoğraflarımı çekti. Fotoğraflarda ben çıplak değildim ama onun özel bölgesi açıktı.

"BENİMLE İLİŞKİYE GİRMEK İÇİN ZORLADI"

Benimle ilişkiye girmek için teklifte bulundu. Ben kabul etmedim. Kabul etmeyince de beni zorladı. Eğer onunla ilişkiye girmezsem görüntülerimi ağabeyime ve çevreme yayacağını söyledi. Böyle bir şey olacağını bilseydim silahı yanıma almazdım. Görüntülerin yayınlanmasına bile razı olurdum çok pişmanım."

TELEFONUNDAN GÖRÜNTÜLER ÇIKMADI

Telefon incelemesiyle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, M.A'nın telefonunda müstehcen görüntüler bulunduğu, ancak ölenin telefonunda "Kraliçem" olarak kayıtlı mesajlaşmalar olduğu ve bütün mesajların silindiği ve geri getirilemediği tespit edildi.

MÜEBBET HAPİSTEN 12 YILA İNDİRİLDİ

Sözcü'nün haberine göre; mahkeme, ölenin telefonunda M.A.'ye ait cinsel içerikli görüntülerin bulunmadığı belirtti. Mahkeme heyeti, M.A'yı müebbet hapisle cezalandırdı, ardından 15-18 yaş grubunda olması nedeniyle ceza 12 yıla indirildi. Cinayette kullandığı ruhsatsız silah nedeniyle de ayrıca 8 ay hapisle cezalandırılarak hükmen tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
