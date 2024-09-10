Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra köyünde cansız bedenine ulaşılan Narin hakkında Sevda Demirel de tepki gösterdi. Birçok kişi, Sevda Demirel'in açıklamasının ardından hayatını ve kariyerini araştırmaya başladı. Sevda Demirel'in kim olduğu merak ediliyor. Peki, Sevda Demirel kimdir? Sevda Demirel ne dedi?

SEVDA DEMİREL KİMDİR?

Sevda Demirel, 28 Nisan 1972 tarihinde Almanya'da dünyaya gelmiştir. Türk manken, şarkıcı, sinema oyuncusu ve program sunucusudur. Aslen Gaziantep'lidir. Almanya'da lisede okurken basketbol takımında idi. 16 yaşındayken anne ve babası boşandı, aynı yıl İstanbul'a geldi ve mankenlik yapmaya başladı.

SEVDA DEMİREL KARİYERİ

Kuzey Irak da dahil çeşitli yerlerde 8 yıl sahnelerde şarkıcılık yaptı. Birkaç filmde oynadı. 1996 yılında Salih Güney ve Engin Koç ile birlikte "Otostop" filminin başrolünde oynadı. Silikonlarının patlaması ve İki Kere Kiki adlı programda Hande Ataizi'ye attığı tokat gibi sansasyonel olaylarla gündeme gelmiştir. Sevda Gibi (2002), Sus (2005) ve Uyanma Vakti (2007) adlı albümleri vardır.

SEVDA DEMİREL NE DEDİ?

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra köyünde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin hakkında, ünlü şarkıcı Sevda Demirel de tepkisini dile getirdi. Demirel, Narin'in cenazesiyle ilgili olarak yapılan uygulamaları eleştirerek, "Şeriat kanunları devreye girecekse ben sonsuz kapanmaya hazırım" şeklinde sert bir ifade kullandı. Demirel'in açıklamaları, Narin'in cenazesiyle ilgili tartışmaların ve tepkilerin daha da büyümesine neden oldu.