Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu, gündemde yer almaya devam ediyor. Show Tv ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti her cuma akşamı izleyicisiyle buluşuyor. Ancak Kızılcık Şerbeti Abdullah Bey olarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Settar Tanrıöğen rahatsızlığı nedeniyle araştırmalar yapılıyor. Peki,Settar Tanrıöğen iyileşti mi? Kızılcık Şerbeti Abdullah Bey sağlık durumu ne?

SETTAR TANRIÖĞEN İYİLEŞTİ Mİ?

Ünlü sanatçının tedavi gördüğü Acıbadem Ataşehir Hastanesi Başhekimi Dr. Engin Çakmakçı şu bilgileri verdi:

"26 Ocak 2024 (Cuma) günü, baş ağrısı ve bilinç bulanıklığı şikayetleri üzerine yapılan tıbbi değerlendirmesinde, hastamız Settar Tanrıöğen'de; beyin damarlarında oluşan anevrizmanın (baloncuk) patlaması sonucunda beyin ve beyin zarları arasında kanama tespit edilmiştir. Acilen yapılan müdahale sonrası hastamız yoğun bakım servisine alınmıştır. 29 Ocak 2024, Pazar günü hastamızda; beyindeki kanamaya bağlı gelişme ihtimali olan beyin omurilik sıvısında artış tespit edilmiş, beyin cerrahisi ekibimiz tarafından sıvı basıncının dengelenmesi için girişimsel işlem yapılmıştır.

Hastamızın tedavisine devam edilmektedir. Bugün itibariyle klinik durumu stabildir. Bu tür beyin kanamalarından sonra ortaya çıkabilecek risklerin varlığı nedeniyle, hastamız Settar Tanrıöğen'in yakın takibi bir süre daha yoğun bakım ünitemizde devam edecektir"