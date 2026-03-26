Ses sistemi cezası ve APP plaka SON DURUM! Cumhurbaşkanı Erdoğan APP plaka ve ses sistemi hakkında ne açıklama yaptı?

Türkiye’de trafik düzenlemelerine ilişkin son gelişmeler, özellikle araç sahiplerini yakından ilgilendiren plaka ve ses sistemi tartışmalarıyla gündemdeki yerini koruyor. Kabine Toplantısı sonrası yapılan açıklamalar ise hem sürücüler hem de sektör temsilcileri açısından kritik mesajlar içeriyor. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan APP plaka ve ses sistemi hakkında ne açıklama yaptı? Detaylar...

SES SİSTEMİ CEZASI SON DURUM!

26 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesiyle birlikte, araçlarda kullanılan ses sistemlerine yönelik denetimler de sıkılaştırıldı. Özellikle çevreyi rahatsız edecek seviyede müzik yayını yapan sürücüler için idari yaptırımlar netleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, araç içinde kullanılan ses sistemlerinin yüksek desibelde dışarıya ses vermesi durumunda sürücülere 3 bin lira idari para cezası uygulanacak. Bu düzenleme, özellikle şehir içi yaşam kalitesini korumayı ve gürültü kirliliğini azaltmayı hedefliyor.

Öte yandan, araçlarda bulunan ses sistemlerinin tamamen yasaklanması gibi bir durum söz konusu değil. Buradaki temel kriter, kullanımın çevreyi rahatsız etmeyecek ölçüde olması. Yani standart müzik dinleme ve kişisel kullanım serbest bırakılırken, kamusal alanı etkileyen aşırı kullanım cezai kapsamda değerlendiriliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN APP PLAKA VE SES SİSTEMİ HAKKINDA NE AÇIKLAMA YAPTI?

Kabine Toplantısı’nın ardından değerlendirmelerde bulunan Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde kamuoyunda yoğun şekilde tartışılan plaka, görüntü ve ses sistemleri konusuna doğrudan değindi.

Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Trafik güvenliğinden enerjiye, bölgesel gelişmelerden dış politikaya pek çok konuyu enine boyuna değerlendirdik. Son günlerde araç sahiplerinin şikâyetlerine neden olan plaka, görüntü ve ses sistemleriyle ilgili uygulama sürecinin, vatandaşlarımız için yeni mağduriyetlere yol açmadan çok dikkatli bir şekilde yürütülmesi konusunda İçişleri Bakanlığımıza gerekli talimatları verdik"

Bu açıklama, özellikle yeni düzenlemeler nedeniyle endişe duyan araç sahipleri için “yumuşak geçiş süreci” sinyali olarak yorumlandı. Uygulamaların sert cezalar yerine kademeli ve dikkatli şekilde yürütüleceği vurgusu öne çıktı.

APP PLAKA KUYRUKLARI OLUŞTU

Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte en dikkat çeken gelişmelerden biri, APP plaka kullanan sürücülerin yoğunluğu oldu. Standart dışı plaka kullanımına getirilen ağır para cezaları sonrası, sürücüler plakalarını değiştirmek için adeta sıraya girdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından yapılan açıklamada, denetimlerin geçiş süreci kapsamında esnetildiği belirtildi. Buna göre, APP plaka denetimleri 1 Nisan 2026 tarihine kadar yalnızca rehberlik amacıyla yapılacak.

Bu süreçte sürücülere ceza uygulanmayacak olması, vatandaşlara araçlarını yasal standartlara uygun hale getirme fırsatı tanıyor. Ancak 1 Nisan sonrası denetimlerin daha sıkı hale gelmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, araçlarda sonradan yapılan değişikliklere ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Özellikle fabrika çıkışı olmayan ekran ve ses sistemlerinin mevzuata uygun hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Çiftçi, araçlarda yer alan ekranların orijinal olması durumunda herhangi bir sorun teşkil etmediğini, bu sistemlerin navigasyon ve müzik gibi temel işlevler için kullanılabileceğini ifade etti. Ancak sonradan takılan ve dikkat dağıtıcı veya mevzuata aykırı olan sistemlerin sökülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bu açıklamalar, hem araç modifikasyonu yapan kullanıcılar hem de otomotiv sektörü için önemli bir yol haritası sunuyor. Denetimlerin amacı tamamen yasaklamak değil, güvenli ve standartlara uygun kullanımın sağlanması olarak öne çıkıyor.